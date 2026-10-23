Pedro Sánchez acepta la entrevista del 'youtuber' Jordi Wild tras el sí de Feijóo, Abascal y Colau

Pedro Sánchez visita 'La Revuelta' - LA REVUELTA / RTVE

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que acepta la propuesta del 'youtuber' Jordi Wild, para ser entrevistado en su podcast 'The Wild Project' con motivo de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"Gracias por la invitación. Ahí estaré", ha escrito este viernes a través de su canal de 'X' en el último día del plazo que dio el 'ypoutuber' a los candidatos para aceptar su invitación.

El jefe del Ejecutivo también ha aprovechado para mencionar al realizador y editor del podcast y recordarle para la entrevista que su "lado bueno es el izquierdo".

El 'sí' del jefe del Ejecutivo llega después de que la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, confirmase este martes que también asistiría a la invitación del youtuber.

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Vox, Santiago Abascal, también aceptaron la propuesta que lanzó Jordi Wild a principios de octubre planteada como "una semana especial de elecciones".

El proyecto arrancó el pasado 8 de octubre, cuando Wild anunció su intención de entrevistar a Feijóo, Abascal, Sánchez y un representante de la coalición de izquierdas. La propuesta incluía una condición: "o acudían todos o no participaba ninguno".

"Dejo las puertas abiertas a todos los candidatos y entrevistaré a quienes quieran venir", explicó Jordi Wild, aunque insistió en que la presencia del presidente del Gobierno sería importante para dar otra "dimensión" a las conversaciones. "Espero que al final se anime", señaló.