Perito ratifica que los papeles que Bárcenas entregó en la Audiencia Nacional sobre la caja b del PP son "poco creíbles"

Actualizado 28/06/2019 11:40:36 CET

La defensa del PP en el caso de los ordenadores de Bárcenas censura los "intereses políticos" de la acusación popular Oscar Cañas - Europa Press

Otro de los peritos rechaza comparecer en el juicio de los ordenadores del extesorero alegando que está jubilado

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un perito de la Intervención General del Estado (IGAE) ha ratificado este viernes en el juicio por la destrucción de los ordenadores que Luis Bárcenas usaba en la sede del PP hasta 2013 que la información que entregó el propio extesorero 'popular' en la Audiencia Nacional sobre la presunta contabilidad b del partido es "poco creíble".

Así lo ha manifestado este perito a preguntas del abogado del PP, Jesús Santos, que le ha preguntado si ratifica el informe que firmó y que entregó en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en 2015, en el que afirmó que la documentación entregada por el extesorero en un pendrive son "hojas sueltas con movimientos que contienen numerosos errores e incoherencias, y en los que faltan (o sobran) apuntes".

"No sé si está manipulada pero es una información muy poco creíble, no le doy ninguna validez", ha afirmado. De hecho, en un momento anterior, a preguntas de la fiscal, ha asegurado que la documentación analizada le "aportó dudas".

La representante del Ministerio Público ha solicitado esta pericial, cuyo informe consta en la causa que investiga la Audiencia Nacional relacionada con la presunta caja b de los 'populares', para demostrar que los documentos de Bárcenas estaban manipulados, ya que no da credibilidad, en este procedimiento, a la versión ofrecida por el extesorero sobre que sus ordenadores almacenaban información sobre la supuesta contabilidad paralela del PP.

MOVIMIENTO "MUY EXTRAÑOS"

Al respecto, el perito ha indicado que desconoce si estaban modificados pero que no dio ninguna fiabilidad al contenido porque había "movimientos reflejados que me parecían muy extraños porque había incoherencias". Por ejemplo, ha recordado que los apuntes en los conocidos papeles y en una hoja excel sobre la contabilidad del año 1998 "no coincidían".

El informe fue solicitado por la Fiscalía Anticorrupción en 2014 para que se comparase los conocidos como 'papeles de Bárcenas' que se publicaron en medios de comunicación y con los documentos entregados en la sede judicial.

Sin embargo, el abogado de la acusación popular Izquierda Unida, Juan Moreno, ha cuestionado las afirmaciones de este perito y le ha recordado que, aunque la investigación en la Audiencia Nacional se cerró tras su informe, se reabrió posteriormente y en este momento continúa en curso.

El experto ha insistido en que lo que analizó "no es creíble" porque "hay tal desorden... y la forma de presentación no parece profesional. Esto de llevar una anotación en hojas sueltas no lo he visto nunca". Ante esta afirmación, el letrado de IU ha llegado a asegurar que la finalidad era hacer una contabilidad opaca para la Hacienda Pública, pero el juez Eduardo Muñoz de Baena ha interrumpido el interrogatorio para pedir al abogado que "no discuta" con el perito.

RETRASO DEL INICIO DE LA SESIÓN El inicio de la sesión de este viernes, la última del juicio, se ha retrasado 45 minutos a la espera de que uno de los peritos que estaba citado compareciese en la sede judicial. Según ha explicado el magistrado, esta persona ha alegado que "está jubilado" y que, por tanto, entiende que no tiene deber de explicar un informe que supervisó cuando aún estaba en activo.

Precisamente, la citación de ambos peritos se retrasó, ya que el que no ha comparecido expuso que no podía acudir este jueves, cuando inicialmente estaba convocado, porque se encontraba de viaje. Aunque en un primer momento expresó que no tendría ningún problema en acudir a la vista oral, el perito se ha resistido a venir.

La Fiscalía, que es una de las partes que ha propuesto la prueba, ha pedido al magistrado que acuerde las "medidas disciplinarias" pertinentes contra el exfuncionario de la IGAE por no cumplir con su obligación de comparecer en un juicio al que ha sido llamado.