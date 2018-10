Piden 10 años de internamiento psiquiátrico para una mujer acusada de incendiar la casa de su madre en Oviedo

Actualizado 10/12/2008 18:56:54 CET

La acusada señala que "no se acuerda de nada" al sufrir "una psicosis de alcoholismo"

OVIEDO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El letrado de las acusaciones particulares pidió hoy la pena de 10 años de internamiento en un centro psiquiátrico para una mujer, de 42 años de edad, acusada de incendiar el domicilio de su madre en Oviedo al que acudió, en estado ebrio, y tras fugarse del área de psiquiatría de un centro hospitalario.

Por su parte, la fiscalía solicita la pena de tratamiento en un Ambulatorio durante cinco años mientras que la defensa pide la libra y total absolución para su cliente ya que "no ha quedado acreditado que haya sido la procesada quien prendió fuego al domicilio", apuntó la abogada.

El juicio, que se celebró hoy en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo, quedó visto para sentencia después de que la acusada declarase ante el tribunal que "no se acordaba de nada de los hechos".

"Tenía una psicosis de alcoholismo. Me dijeron que había bebido mucho pero no me acuerdo de lo que pasó", apuntó la procesada que reconoció haber estado ingresada en varios centros especializados a consecuencia de esos brotes sicóticos y de su problema con el alcohol.

Por su parte, su madre, de 81 años de edad, declaró ante el juez que su hija estaba "súper borracha cuando llegó a casa" y manifestó que salió al descansillo de la escalera para avisar a los médicos de que su hija había regresado a casa tras fugarse del centro hospitalario.

"Al ver que la chica del hospital me hacía muchas preguntas colgué y llamé a otro facultativo. En ese momento el administrador que vive en el piso de arriba se interesó al escuchar la conversación telefónica y fue él quien alertó al 112", apuntó la madre de la imputada.

Momentos después, relató la madre, un vecino de los pisos superiores alertó de humo en la vivienda y en el patio de luces del edificio. "Yo no puedo asegurar que haya sido mi hija porque yo estaba en el descansillo de la escalera y a ella la dejé comiendo en la cocina".

Por su parte, los agentes de Policía que declararon como testigos aseguraron que la mujer de 81 años de edad les comunicó, cuando se personaron en la vivienda, que su hija era la responsable del incendio. "Le pegó fuego y yo no lo pude evitar", escuchó uno de los policías el día de los hechos de boca de la madre de la procesada.

Los dos agentes de la Policía Científica manifestaron ante el tribunal que es "técnicamente imposible saber el lugar en el que se originó el incendio" aunque apuntaron que se pudo originar en un edredón que estaba junto a una mesa.

Por último, los médicos forenses explicaron que la procesada sufre brotes sicóticos agudos que merman sus facultades volitivas e intelectivas. Por ello, a preguntas del magistrado, los facultativos abogaron por controlar la medicación de la imputada en un centro psiquiátrico especializado antes que la opción de que sea controlada su enfermedad en un ambulatorio.

Los hechos ocurrieron el 10 de marzo de 2006, cuando se produjo un incendio en el interior de una vivienda del número 35 de la calle Marcos Peñarroyo de Oviedo. El incendio fue presuntamente provocado por una mujer que se escapó del área de psiquiatría de un centro sanitario y acudió a casa de su madre, dos días después de su huída y en estado ebrio.

El fuego afectó también a tres pisos del inmueble que reclaman varias indemnizaciones por los daños del incendio y por las rentas de alquiler dejadas de percibir durante el tiempo en que el que se llevaron a cabo las reformas en el edificio.