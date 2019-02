Piden la dimisión de la senadora del PP que censuró que se invierta en "desenterrar huesos", quien se disculpa

Publicado 06/02/2019 11:52:14 CET

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Varios grupos parlamentarios del Senado, entre ellos el PSOE, han solicitado la dimisión a la senadora del PP Ester Muñoz por haber censurado este martes en un debate sobre Memoria Histórica en el Pleno que se destine dinero público a "desenterrar huesos", lo que desde otros partidos se interpretó como una censura a las exhumaciones de fosas comunes de la Guerra Civil y del franquismo, pero que ella asegura que era una referencia a la decisión del Gobierno de exhumar a Franco del Valle de los Caídos.

Distintos portavoces han aprovechado sus intervenciones este miércoles para reclamar a Muñoz que dimita, pero la senadora ha dejado claro que no lo hará y que pide disculpas si se le interpretó mal. El socialista Francisco González ha calificado de "insultante" la intervención de Muñoz y le ha pedido que deje el escaño, al igual que otros portavoces de Unidos Podemos, Grupo Nacionalista o Compromís.

"Me duele profundamente que por una limitación mía al no saber expresarme bien se pudiera malinterpretar lo que quise decir ayer. Asumo la responsabilidad de no haberme expresado bien, y quería pedir disculpas", ha dicho la senadora en declaraciones en los pasillos del Senado.

Muñoz ha explicado que censura que se dediquen 15 millones en los Presupuestos de Justicia a lo que ha llamado "generar una verdad de Estado", mientras en su opinión faltan recursos para jueces y fiscales. Sobre la exhumación de Franco, ha dicho que no se puede saber cuánto "va a llegar a costar" porque llevan "los servicios jurídicos de Moncloa y de Justicia dedicados un año entero a hacer algo que no consiguen".

Y ha rechazado que el PSOE pida su dimisión mientras no deje el cargo la responsable de ese Ministerio, Dolores Delgado, que "mintió a jueces y fiscales y no les paga lo que les debe".

La senadora del PP, respeta a las víctimas del franquismo y ayer, tras la polémica en el Pleno, ha asegurado que se puso en contacto con la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos, con los que tuvo relación al mediar entre este colectivo y el prior de la abadía benedictina para permitir trabajos de exhumación. "Niego que me riese de las víctimas, al contrario, intentaré expresarme mejor en próximas ocasiones", ha añadido.

EXPRESIONES POLÉMICAS

María Freixanet, senadora de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ha asegurado que su grupo pide la dimisión de Ester Muñoz por "haber insultado a las víctimas del franquismo" con su intervención de este martes, pero también por haber insultado a las víctimas "de la violencia sexual" en una intervención anterior.

Freixanet se refería así a un debate sobre cómo tipificar en el Código Penal los delitos sexuales, el pasado mes de noviembre en la Comisión de Justicia del Senado. Muñoz aseguró que le preocupa que se plantee exigir el consentimiento expreso de la mujer a mantener relaciones sexuales para que no sea delito e hizo un relato de una pareja en el que ella decide en un momento dado no seguir adelante.

"¿Cómo tiene que ser esa revocación? ¿Notarial? Estamos criminalizando todo tipo de relaciones y siento ser muy explícita, pero yo podría haber sido violada en multitud de ocasiones", afirmó la senadora, cuya intervención provocó risas entre los senadores.