Planas justifica su ausencia en las listas electorales del PSOE en una decisión "estrictamente personal"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en una imagen de archivo - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha justificado este martes su ausencia en las listas electorales del PSOE para las elecciones del 29 de noviembre en una decisión "estrictamente personal" que "no tiene nada que vez con ningún otro factor".

"Mi decisión es estrictamente personal, no tiene nada que ver con ningún otro factor", ha detallado el ministro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. No obstante, ha expuesto que es una persona "plenamente comprometida con la actividad del Gobierno" así como con el PSOE, algo que en su opinión es "público y notorio".

En este sentido, Planas ha mostrado su preocupación respecto a las negociaciones que su Ministerio está llevando a cabo en materia agraria y de pesca. "De aquí a final de año nos jugamos el futuro de la política agraria común y de la política pesquera", ha apostillado.