La plataforma Foruak Orain busca reactivar el constitucionalismo en País Vasco de cara a las elecciones de abril

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Foruak Orain, que busca hacer frente al nacionalismo en País Vasco, celebra este sábado una asamblea con la vista puesta en reanimar el constitucionalismo en la comunidad autónoma de cara a las elecciones del 21 de abril.

La reunión de Foruak Orain, presidida por el histórico del PP vasco Ramón Rabanera y vicepresidida por el periodista y expresidente del Foro de Ermua, Iñaki Ezkerra, contará con la asistencia del exdirigente de Ciudadanos Edmundo Bal, ahora líder del nuevo partido de centro Cree. Acudirá acompañado de otras figuras de esta formación, en la que también está involucrado el propio Ezkerra.

Fuentes de Foruak Orain explican a Europa Press que uno de los puntos de la asamblea serán las elecciones vascas y, en esta línea, cómo revivir al constitucionalismo en País Vasco, habida cuenta de que PNV y EH Bildu lideran las encuestas para estos comicios.

La plataforma constitucionalista quiere poner el foco en que la principal novedad de las elecciones es el ascenso de Bildu, pero quiere denunciar que, a su juicio, la responsabilidad de este incremento del apoyo a la formación 'abertzale' es del PSOE de Pedro Sánchez, por el protagonismo y apoyo que les ha dado, y el PNV, que a su vez sostiene el Gobierno socialista.

Las fuentes critican que el PNV se presente como muro de contención a Bildu siendo "colaborador necesario" de su ascenso electoral y lamentan que el voto constitucionalista haya visto al partido 'jeltzale' como alternativa ante el descenso electoral del PP en País Vasco por entenderlo como dique a Bildu. Consideran que este es un "tópico que hay que deshacer".

Foruak Orain también prestará atención en la asamblea al asunto del concierto económico vasco, donde encontrará puntos de unión con Bal y Cree. El también abogado del Estado recuerda a Europa Press que el cupo es constitucional y que su partido respeta la Carta Magna. Sí demandan un cálculo riguroso de los servicios que el Estado presta en País Vasco y no un "conchabeo político que hace que ellos paguen de menos". Defiende, en definitiva, una evaluación técnica de los costes. El partido Cree, no obstante, no concurre a las elecciones del 21 de abril porque acaba de constituirse y carece de tiempo para preparar una candidatura.