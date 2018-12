El Pleno del Congreso votará la próxima semana una propuesta de Ciudadanos que reclama el 155 en Cataluña

Publicado 11/12/2018 14:36:00 CET

Rivera pronostica que el PSOE sufrirá un "revés" en las elecciones generales como ocurrió en Andalucía por el rechazo al "sanchismo"

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha adelantado este martes que el Pleno del Congreso de la próxima semana votará una iniciativa de su grupo parlamentario para instar al Gobierno a "realizar el requerimiento previo" al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, que contempla el artículo 155 de la Constitución para activar esta medida en el caso de que rechace cumplir la ley.

Reunido con los diputados de Cs, Rivera ha afirmado que el objetivo debe ser "que los que han dado un golpe a la democracia claudiquen ante la democracia". "Tenemos que seguir defendiendo la aplicación de la Constitución en Cataluña, nunca se debió haber dejado de aplicar", ha subrayado.

La proposición no de ley, registrada el pasado 2 de octubre, tras los incidentes ocurridos en Cataluña durante el aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, también plantea que el Congreso condene "las actuaciones violentas de los comandos separatistas" de aquel día y, en particular, "el ataque a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la ocupación de infraestructuras clave y el asalto a la delegación del Gobierno de la Generalidad en Gerona y al Parlamento de Cataluña".

Asimismo, Ciudadanos busca que la Cámara Baja condene las declaraciones en las que Torra animaba a los Comités de Defensa de la República (CDR) a "apretar", con las cuales alentaba a los activistas independentistas "a la desobediencia y a las acciones violentas".

En la iniciativa también se expresa el apoyo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a todos los funcionarios que garantizan "la seguridad, los derechos y las libertades" de los ciudadanos en Cataluña, así como a todos aquellos "demócratas" que, con independencia de su ideología, respetan la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

INICIATIVA CON VALOR POLÍTICO PERO SIN EFECTOS PRÁCTICOS

La propuesta de la formación naranja no tendría efectos prácticos dado que no es el Congreso, sino el Senado, el que tiene la competencia para aprobar la aplicación del artículo 155 de la Constitución y siempre a instancias del Gobierno.

Por eso, únicamente tendría un valor político para medir el respaldo parlamentario a la posibilidad de volver a aplicar el 155. Aun así, el presidente de Cs ha señalado que si el Congreso finalmente hace esta petición al Gobierno, este "tiene que atender a la soberanía nacional", y ha añadido que en esta votación se verá quienes "no quieren aplicar la Constitución en Cataluña para que no se enfade no sé quién".

Aunque la Cámara Baja ya rechazó el 16 de octubre sendas propuestas del PP y de Ciudadanos que perseguían que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pusiera en marcha los mecanismos para volver a activar esta medida constitucional, el contexto entonces era distinto del actual.

Rivera ha señalado que ahora los CDR han vuelto a cortar vías al tráfico y, además, "parece que algunos quieren que haya muertos", ya que Torra ha llegado a "poner de ejemplo una guerra" al proponer que Cataluña siga la "vía eslovena" para conseguir ser un Estado independiente.

SÁNCHEZ SERÁ RESPONSABLE DE LO QUE OCURRA

También ha cambiado la actitud del Ejecutivo de Sánchez, que ya ha anunciado medidas, aunque para el líder del partido naranja son insuficientes. Por ello, se ha preguntado "cuántos muertos tiene que haber" en Cataluña para que se active el 155 y ha avisado a Sánchez de que si no emprende esta acción, "va a ser el responsable", junto al presidente de la Generalitat, de "todo lo que ocurra" en esa comunidad.

"Y si no está dispuesto a defender a los ciudadanos, entonces que se aparte y convoque elecciones", ha planteado, aunque cree que no lo hará porque "tiene miedo a las urnas".

A su juicio, en las próximas elecciones generales los españoles "le van a dar otro revés en las urnas" al PSOE igual que los andaluces "le dieron un revés a la política del sanchismo" en los últimos comicios autonómicos, transmitiendo el mensaje de que "ya basta de meter a los populistas y a los nacionalistas en la ecuación".

El presidente de Ciudadanos ha tachado de "irresponsable" al líder del PSOE por cometer el "error histórico" de "humillar al país" y ponerlo "a los pies" de "los que quieren liquidar la nación y la Constitución".