PNV, abierto al acuerdo tras el "magnífico resultado" pero sin "abstraerse" de lo que ocurra en Navarra y Madrid

Publicado 28/05/2019 11:33:39 CET

Dice que les incomodaría que Pedro Sánchez llegase a acuerdos con Ciudadanos

BILBAO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Política Institucional del PNV, Koldo Mediavilla, ha afirmado que el PNV estará "abierto a la negociación y al acuerdo" tras los "resultados magníficos" obtenidos en las elecciones de este domingo en Euskadi, pero ha advertido, de cara a esas alianzas, de que no se pueden "abstraer" de lo que vaya a ocurrir en Navarra y Madrid.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Mediavilla ha indicado que, tras los resultados de este domingo, que no han cambiado las reglas de juego para hablar con el PSE-EE. El dirigente jeltzale ha señalado que se ha producido un pronunciamiento por parte de la ciudadanía y el PNV "ha revalidado su liderazgo" y el resto de formaciones y el PSE-EE han cosechado unos resultados "aceptables".

"Y en base a esa situación hay que ver cuál es el mapa que se ha dibujado y, a partir de ese momento, determinar qué posible política de alianzas o apoyos es posible de cara a los próximos cuatro años pero no es que haya habido un cambio sustancial en el mapa político y en las condiciones", ha apuntado.

Respecto a la posibilidad de que se puedan plantear otras alternativas a coaliciones como apoyos sin estar en el Gobierno, Mediavilla ha manifestado que siempre hay unas elecciones "hay diversas hipótesis y posibilidades que hay que barajar de cara a la gobernabilidad ulterior y, en este momento, estamos en esa circunstancia".

Mediavilla, que ha afirmado entender el "interés mediático" por buscar posibilidad de alianzas, pero ha asegurado que, antes de entrar

a analizar esa situación, "lo fundamental" es hacer un diagnóstico "de cuáles son los resultados comunes que el domingo han dejado".

"En caliente todo el mundo hace sus valoraciones y todo el mundo inicialmente ha ganado, aunque ha habido algunos que no han podido decir eso. Hay que hacer un análisis frío de los resultados. He visto a algún representante político que en 48 horas ha hecho dos análisis prácticamente idénticos cuando lo que tendría que haber es un poquito más de humildad y el PNV lo va a hacer y reconocer que, a pesar de los éxitos, también ha habido pequeños fracasos y elementos donde se han torcido las previsiones", ha manifestado.

Por tanto, ha asegurado que, "con total normalidad", hay que hacer un "diagnóstico" y ver "donde hay que problemas de gobernabilidad" y, a partir de ahí determinar "que sería bueno no para los partidos sino para el conjunto de la sociedad".

"Lo que hay que buscar no es quién gana o quién pierde en determinadas alcaldías o gobiernos sino qué posibilidades reales de cara a la estabilidad, a la certidumbre y al crecimiento y bienestar se pueden dar en todos los marcos institucionales abiertos", ha añadido.

Preguntado por si lo lógico sería continuar como en esta pasada legislatura, ha apuntado que el acuerdo entre PNV y PSE ha sido "fructífero" y ha dado un ámbito de "estabilidad y certidumbre" al conjunto de Euskadi, no solo a entidades locales, municipios y juntas sino al Gobierno de la comunidad". Mediavilla ha afirmado que no es que Euskadi sea "una isla en el conjunto del Estado, pero ha asegurado que "la política de apoyo mutuo, diálogo y acuerdo" les "hace distintos a lo que se está pudiendo ver en el Estado".

EL CONGRESO Y NAVARRA

Cuestionado por si la negociación irá 'en pack' y se tendrá en cuenta lo que suceda en Madrid, Mediavilla ha afirmado que "evidentemente" no se pueden "abstraer a lo que pueda ocurrir en el Congreso de los Diputados, en el conjunto de la comunidad política española ni tampoco con la comunidad foral navarra.

"Tenemos que tenemos que ver las posibilidades de alianzas, de apoyos y de estabilidad y de confiar la representación a determinadas formas de Gobierno en el conjunto, no nos podemos abstraer a mirar con el microscopio", ha apuntado.

En este sentido, ha indicado que lo que estableció este lunes el EBB en su reunión es que los consejos regionales hagan un "diagnóstico, territorio a territorio de cuáles son los problemas que puedan surgir" y se lo trasladan a la Ejecutiva nacional para, a partir de ahí, establecer "un análisis global y las acciones que, en su momento, toque hacer".

INCOMODIDAD CON CS

Ante el emplazamiento del PSOE a Ciudadanos para que no pacte con Vox, Mediavilla ha afirmado que están "expectantes" ante la posibilidad de un acercamiento entre los socialistas y la formación naranja y ha asegurado que "les incomodaría notablemente la posibilidad de un acuerdo de Ciudadanos, máxime con el comportamiento que el partido de Rivera ha mantenido en relación a Euskadi y más en estas últimas fechas con lo acontecido en Ugao-Miraballes u otro tipo de pronunciamientos".

Mediavilla ha señalado que también se están produciendo en el ámbito europeo y, en concreto, por parte de Macron, unos "apercibimientos claros en relación al partido naranja y a su apoyo a la extrema derecha y su confluencia con los de la foto de Colón". "Vamos a ver si todo eso prospera o no de cara a posibles apoyos o alianzas que el PNV puede barajar", ha manifestado.

El dirigente jeltzale ha asegurado que "no tienen prisa por hablar" con el PSOE de cara a la conformación del nuevo Gobierno central y todavía no han comenzado esas conversaciones, aunque ha indicado que informalmente han mantenido reuniones sobre la configuración del Congreso y Senado. Mediavilla ha precisado que no contemplan la hipótesis "descabellada" de entrar en el Gobierno del PSOE porque el PNV "no tiene vocación de gobernar en España".

Mediavilla ha asegurado que "a quién le toca dar el primer paso es al PSOE". "Nosotros estamos abiertos, como lo hemos estado siempre, a una política de negociación y de acuerdo, algo que quisiera subrayar hablando hoy después de las elecciones municipales que, con el magnífico resultado que nosotros hemos obtenido en determinados ámbitos muy próximos a la mayoría absoluta, seguimos abiertos a esa dinámica de la negociación, el acuerdo, hablaremos con todas las formaciones con representación en las instituciones", ha añadido.

El dirigente jeltzale ha insistido en que "lo importante no es quién gana o quién pierde en una institución" sino establecer un "marco de país institucional que pueda avanzar con tranquilidad, con progreso y con seguridad".