PNV se abre a apoyar el Estado de Alarma, pero "con un mando único compartido" con las comunidades autónomas

Presentará varias enmiendas para mejorar el decreto y, de aceptarse, "darían mucha tranquilidad" a Euskadi y al resto de autonomías

BILBAO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha asegurado que su partido está abierto a apoyar el decreto del Estado de Alarma este miércoles, pero con "un mando único compartido", de forma que haya una cogestión con las comunidades autónomas, un pacto de aplicación del plan de desescalada adaptada a las diferentes autonomías, y una tutela por las autoridades autonómicas.

Además, ha anunciado que los jeltzales presentarán varias enmiendas para mejorar el decreto de alarma y, de aceptarse, "darían mucha tranquilidad" a Euskadi y al resto de autonomías. "Espero que el Gobierno tenga, en estas horas que quedan, suficiente cintura política para abrir la negociación, y aceptar las propuestas que le hacemos, que son razonables y bienintencionadas", ha destacado.

En una entrevista concedida a Telecinco, recogida por Europa Press, Ortuzar ha considerado que la solución es "sencilla" y se trata de "abrir un poco la mente y negociar" porque se está ante una fase "distinta de lucha contra la pandemia". "Hay que aumentar la corresponsabilidad, la cogobenanza y la codecisión", ha indicado.

Por ello, ha dicho que debe haber "un mando único compartido y una corresponsabilidad entre el Gobierno del Estado y cada comunidad autónoma". A su juicio, no hay que confundir "mando único con mando unificado" y, por ello, ha abogado por que las medidas de desescalada se vaya aplicando a la realidad de cada ámbito territorial.

El líder jeltzale ha apostado por recuperar también "la normalidad institucional", y considera que "no es complicado, si hay voluntad política y una apertura a la negociación".

"NO ESTÁ EN JUEGO SI CAE EL GOBIERNO"

"Hay que dejar de sobreactuar porque no está en juego si este Gobierno sigue o no, si cae o no, sino que tenemos enfrente algo mucho más serio que eso, que es hacer frente a una pandemia y a una crisis sanitaria, que ha derivado también en una crisis económica. Nosotros nos hemos desayunado hoy en Euskadi con una pésima noticia, 10.500 personas más en las listas de paro en el mes de abril", ha subrayado.

Andoni Ortuzar ha señalado que no se puede caer "en el egoísmo partidista o en el 'esto lo hago yo aquí solo'". "Hay que arbitrar salidas compartidas", ha apuntado, para precisar que, para ello, no tendría que hacerse un 'tótem' de la figura o del instrumento --como es el Estado de Alarma--, sino de los resultados que queremos conseguir", ha indicado.

PRÓRROGA DEL ESTADO DE ALARMA

Por ello, ha manifestado que podría servir "perfectamente" el Estado de Alarma si "se abre a la cogestión con las comunidades autónomas, se pacta entre el Gobierno del Estado y los de cada comunidad autónoma una aplicación práctica del plan de desescalada a la realidad" de cada autonomía, y a las autoridades autonómicas se les da "un papel en la gestión y decisión" de ese paquete de medidas.

No obstante, ha dicho que la Ley General de Sanidad también permitiría actuaciones similares, aunque debe haber "voluntad política para compartir, entre todos, el diagnóstico de la situación y también las medidas que hay que poner en marcha y cómo en cada comunidad autónoma".

"A día de hoy, ya no estamos en la misma situación en las diferentes comunidades autónomas, y esa asimetría exige también planes de desescalada diferentes y que estén gestionados por la gente que estamos más cerca de terreno, por las instituciones naturales, los que normalmente gestionan la sanidad, la educación y la vida ordinaria de las comunidades", ha remarcado.

En su opinión, puede haber "un mando único compartido y una corresponsabilidad entre el Gobierno del Estado y cada comunidad autónoma". En esta línea, ha recordado que el pasado domingo hubo una orden del Ministerio de Sanidad que "ya dibuja la posibilidad de que las medidas sanitarias se apliquen de una manera concreta en cada comunidad autónoma", y las consultará para ver "qué hay que hacer" en ellas, para luego establecer una orden que "regulará nuevamente esas disposiciones" en cada autonomía.

"Si eso lo podemos hacer en el ámbito sanitario, se puede hacer en todo", ha puntualizado, para considerar que "la clave es que haya criterios claros, objetivos que todos tengan que cumplir y, después, que cada uno pueda ir aplicando a la realidad de cada comunidad autónoma esa necesidad de desescalada y apuesta progresiva a la legalidad, desde la lealtad institucional y la corresponsabilidad política. Yo no creo que sea tan difícil", ha explicado.

En su opinión, parece que se ha entrado "en una especie de pelea de quién se lleva el gato al agua políticamente, cuando lo que es relevante es que se dé respuesta a una población que nos está mirando confinada, pero atónita". "No entenderá que no nos podamos poner de acuerdo en esta situación", ha aseverado.

CINTURA POLÍTICA

Ortuzar ha indicado que espera que el Gobierno, en estas horas que quedan para la votación mañana de la prórroga del Estado de Alarma, tenga "suficiente cintura política para abrir la negociación y aceptar las propuestas" que están realizando, que son "bastante razonables y bienintencionadas, para que las cosas funcionen bien, no para ponerle obstáculos al Gobierno, sino al contrario, para que el Gobierno tenga mayor respaldo y se sienta más acompañado en estos difíciles momento".

No obstante, ha apuntado que, para ello, el Ejecutivo debe ser "generoso y repartir capacidad de decisión y de gestión". En este sentido, ha anunciado que el PNV presentará este martes por la tarde unas cuantas enmiendas para mejorar el decreto de alarma".

Asimismo, ha añadido que su partido todavía no tiene ese texto y todos los partidos hablan "un poco en vacío". "Nosotros sabemos, más o menos, qué es lo que queremos y vamos a proponer unas cuantas enmiendas que mejorarían la redacción del Estado de Alarma y que, si fueran aceptadas, darían mucha tranquilidad, no solo al País Vasco, sino al resto de comunidades autónomas", ha asegurado.

El presidente del EBB ha afirmado que, "si eso fuera así, y el Gobierno se abriera a negociar", se podría buscar una solución "satisfactoria para todos".

Andoni Ortuzar ha admitido que una de "las dificultades" a las que se están enfrentando en los últimos meses es que los textos se les presentan "al momento de la votación, con muy poco tiempo para estudiarlo, para plantear alternativas, etc".

Por ello, ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que "tenga un poquito más de cintura política, que se abra a la negociación, que no sea tan hermético". "Estamos en un momento de máxima excepcionalidad y, en estos momentos, hay que compartir y hablar más que nunca con los partidos, tanto los que hemos apoyado y seguimos apoyando al Gobierno, como con los que son la oposición. En esta lucha, no sobra nadie", ha precisado.

MEDIDAS ECONÓMICAS

Preguntado por si coincide con PP y Ciudadanos en la petición de que se desvinculen las medidas económicas del Estado de Alarma, el líder del PNV ha respondido afirmativamente. "Nosotros lo que queremos es que haya máxima seguridad jurídica para los trabajadores y para la actividad económica que ahora se emprende", ha destacado.

En este sentido, ha apuntado que les han llamado "muchísimos comerciantes, hosteleros, etc, que ven que, si se abriera tal como propone el Gobierno, tendrían en riesgo la posibilidad de mantener los ERTEs". "Por lo tanto, tendrían una capacidad económica muy disminuida", ha dicho.

Andoni Ortuzar ha indicado que hay que dar "seguridad jurídica y facilidades a la gente que lo está pasando mal". "El instrumento es secundario, la clave es que la gente pueda afrontar lo que viene con seguridad y sabiendo a qué atenerse. Nosotros vamos a intentar que lo que se haga el miércoles en el Congreso sea razonable", ha concluido.