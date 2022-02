PNV advierte de que el Gobierno tendrá que "esforzarse más" para "reconstruir una mayoría"

Reitera que, si no llega el traspaso del IMV, "el planteamiento de PNV sería completamente diferente para lo que resta de legislatura"

BILBAO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha considerado que el recurso del PP a la convalidación de la reforma laboral tendrá "poco recorrido" y ha advertido al Gobierno de que tendrá que "esforzarse más" para "ir reconstruyendo una mayoría le que permita sacar asuntos adelante".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el diputado vasco se ha pronunciado de este modo después de que el Ejecutivo sacara adelante la reforma laboral este jueves en el Congreso por un solo voto, gracias a un error en el voto telemático de un diputado del PP. A su entender, el recurso anunciado por el Partido Popular tiene "escaso recorrido" ya que cree que no fue "un error informático, sino humano".

Por otro lado, ha remarcado que, tras lo sucedido con la reforma laboral, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se tendrá que "esforzar en semanas sucesivas para ir reconstruyendo una mayoría le que permita sacar asuntos adelante". "Es evidente que tiene que dialogar y discutir los acuerdos porque 'per se' no existe una mayoría suficiente únicamente entre PSOE y Unidas Podemos", ha advertido.

De este modo, ha insistido en que el Gobierno tiene que "esforzarse más en intentar buscar acuerdos, construir y mantener" la mayoría que le ha llevado a gobernar y le ha estado "manteniendo estos años".

Esteban considera que lo ocurrido con la reforma laboral fue "puntual" porque "había gente que iba a votar favorablemente no tanto porque lo pensaran así ni ideológicamente, sino como reacción a lo que podíamos votar los demás". "Pero en realidad es gente que quiere que el Gobierno caiga", ha añadido.

Tras indicar que por lo que respecta al PNV este asunto no formaba parte de los acuerdos de investidura y por tanto "no sucede nada" por no alcanzar un acuerdo, ha insistido en que "lo ideal sería es que con los partidos con los que se suele contar se acuerde y con los que se dice que preferentemente se quiere acordar se haga".

En este marco, ha señalado que están pendientes "retos importantes", entre los que ha citado la ley Audiovisual, de Vivienda o Deporte, con "temas muy complejos que, tal y como el Gobierno quiere llevarlos adelante, se nos coloca la cosa cuesta arriba" y tendrá que "esforzarse en intentar llegar a acuerdos y no sacar únicamente su idea".

"Tendrás que llevar tu programa en la medida en que pueda conectar con los intereses de otras personas que te pueden dar la mayoría", ha advertido el diputado vasco, que ve al Gobierno "bloqueado" y ha criticado que "él mismo se ató las manos desde el principio innecesariamente".

Por otro lado, ha afirmado que "hay oportunidades en los trámites parlamentarios y en diferentes iniciativas legislativas" para asegurar la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales, tal y como el PNV reclama. A su entender, "si sabemos leer el momento, creo que posible" ya que, según ha subrayado, "el contenido no es el problema".

EL IMV

Asimismo, Estaban ha esperado que "en breve" se pueda proceder a la transferencia del Ingreso Mínimo Vital a Euskadi. Según ha explicado, tras elaborarse un documento que modifica "los aspectos más graves del que se nos había enviado por parte del Gobierno español", se están "puliendo una serie de detalles" que espera "se puedan solucionar".

"Si no se hace, ahí sí que el planteamiento del PNV seria completamente diferente de cara a lo que resta de legislatura", ha vuelto a advertir.