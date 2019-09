El PNV anima a Sánchez y a Iglesias a hablar para superar el bloqueo: "Es difícil pero no es imposible"

452049.1.644.368.20190911114815

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha subrayado este miércoles al presidente en funciones, Pedro Sánchez, y al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que sólo ellos pueden "arreglar" ya el bloqueo de la situación política y ha apuntado que si bien es "difícil" dar con un acuerdo en el que no haya "ni vencedoras ni vencidos", "no es imposible".

Durante su intervención en el Pleno del Congreso donde Sánchez ha dado cuenta de los últimos consejos europeos, Esteban ha constatado que, pese a que "todos dicen no querer elecciones", todo parece indicar que las habrá el próximo 10 de noviembre a tenor de cómo se encuentran las relaciones entre el PSOE y Unidas Podemos.

En este contexto, el nacionalista vasco ha proclamado que existe "una gran oportunidad" para cumplir con el mandato popular "amplio y diverso" que dieron las urnas el pasado 28 de abril para afrontar los problemas económicos y los peligros de las recesión que podría venir el año que viene.

Pero también para arreglar el sistema de pensiones, para avanzar en los derechos sociales, para revertir algunas leyes en el marco laboral o de la seguridad, para afrontar los retos territoriales de Cataluña y Euskadi o para reformar el actual sistema de financiación autonómica, entre otras cuestiones. En definitiva, ha resumido, para "enfriar el clima político de enfrentamiento" que, a su juicio, se está empezando a convertir en algo "sistemático.

"LOS EQUIPOS NEGOCIADORES NO TIENE YA CAPACIDAD NEGOCIADORA"

El dirigente jeltzale ha lamentado que, pasados unos meses de las generales, hoy el debate se haya reducido a "coalición sí o coalición no" y ha criticado que "lo que antes parecía una humillación y no era aceptable, ahora sí lo sea, y que lo que antes valía para unos ahora ya no valga".

Esteban ha defendido que "los únicos" que pueden "arreglar" esto son Sánchez e Iglesias porque, a su juicio, sus equipos negociadores "ya no tienen capacidad negociadora". Y aunque ha reconocido que si bien "difícil", no es "imposible".

"Lo tienen que conseguir --les ha espetado a ambos líderes--. El bloqueo en estos momentos está en sus personas. No es imposible. Creo que hay una oportunidad y creo que es posible su hay voluntad y hay inteligencia".