PNV cree que el fallo del TS contra el toque de queda canario muestra que no hay garantías para luchar contra la covid

SAN SEBASTIÁN, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que la sentencia del Tribunal Supremo contra el toque de queda de Canarias demuestra que "no hay garantías jurídicas" para que las comunidades autónomas puedan adoptar medidas para luchar contra el aumento de los contagios de la covid-19 en esta quinta ola de pandemia.

En declaraciones a los periodistas realizadas a los medios de comunicación antes de la reunión del plenario del PNV en San Sebastián, Ortuzar ha dicho que el Gobierno de Pedro Sánchez o los socialistas "pueden decir lo que quieran" sobre que existen garantías para que las autonomías puedan atajar la propagación del coronavirus.

El líder jeltzale ha asegurado que, luego, "el día a día, demuestra que no las hay". "No hay que negar la evidencia", ha añadido, para aludir a la decisión de Tribunal Supremo de desestimar el recurso de casación interpuesto por el Gobierno de Canarias contra el auto del Tribunal Superior de Justicia canario que no autorizó el toque de queda entre las 00.30 y las 6.00 horas de la isla de Tenerife o, subsidiriamente, en los municipios de esa isla con una tasa superior de incidencia covid superior a 100 casos por 100.000 habitantes.

"Lo que no tiene sentido es que entremos en ese tipo de discusiones cuando está claro", ha insistido Andoni Ortuzar, que ha lamentado que el miércoles de la pasada semana no se solucionara en el Congreso de los Diputados modificando el real decreto ley sobre el uso de mascarillas, tal como pidió por carta a Sánchez el Lehendakari, Iñigo Urkullu. "Se podían haber arbitrado medidas que pudieran paliar esta falta de recursos que tenemos las comunidades autónomas", ha concluido.