PNV da por "prácticamente imposible" un pacto con EH Bildu y PSE pide que lo aclare porque cree que "lo está deseando"

PSE responde al ofrecimiento de EH Bildu para "cooperar" que si condenan "aquí mismo" la violencia de ETA, probablemente abrirían un nuevo tiempo



BILBAO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PNV ha afirmado en un debate electoral que es "prácticamente imposible" un acuerdo con EH Bildu tras las elecciones autonómicas vascas del 21 de abril, un pacto que, sin embargo, el PSE-EE cree que los jeltzales "están deseando" y le ha reprochado que no hayan aprovechado la oportunidad "para cerrar la puerta al ofrecimiento de Otegi de gobernar juntos".

En este rifi-rafe de los socios de gobierno sobre los pactos, el PNV también ha pedido al PSE-EE que aclare si ellos van o no a pactar con EH Bildu porque "no creen" en sus palabras y es algo que, a su juicio, decidirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Estas manifestaciones se han realizado en el marco del debate electoral que TVE ha celebrado entre los principales candidatos y representantes a las elecciones vascas.

En él, han participado el cabeza de lista del PNV por Álava, Joseba Díez Antxustegi; la representante de EH Bildu por Gipuzkoa, Nerea Kortajarena Ibañez; el líder del PSE-EE, Eneko Andueza; el cabeza de lista de Elkarrekin Podemos por Álava, Juantxo López de Uralde; el candidato del PP, Javier de Andrés; la representante de Vox por Álava, Amaia Martínez; y la candidata de Sumar Mugimendua a la Lehendakaritza, Alba García.

En relación a los posibles pactos tras el 21 de abril Díez Intxustegi ha indicado que el PNV está centrado en "hacer las mejores propuestas" y en "ganar las elecciones", y "los pactos llegarán el día 22".

Unas palabras que han conllevado el reproche del candidato a Lehendakari del PSE-EE, Eneko Andueza, por no haber "aprovechado la oportunidad para cerrar la puerta al ofrecimiento que les hizo Otegi de gobernar juntos". En este sentido, ha manifestado que el PSE-EE lo tiene "muy claro" y han dejado "las cartas boca arriba desde un primer momento".

Este emplazamiento ha provocado la respuesta de Díez Intxaustegi a Andueza, para asegurar que, "en este momento, el acuerdo con EH Bildu es "muy difícil, prácticamente imposible" por la actitud de esta coalición.

Además, ha aprovechado para pedir al líder del PSE-EE que diga que no va a pactar con EH Bildu, algo que, según ha respondido Andueza, llevan diciendo "desde hace un montón de meses" y que "reconoció este pasado sábado Pedro Sánchez en Bilbao", una decisión "tomada desde hace un montón de tiempo".

"¿Sabe qué ocurre, señor Andueza? Que a mí lo que dice usted me gustaría creerle, pero ¿sabe qué ocurre? Que usted no va a tomar la decisión, no se va a tomar aquí", ha indicado el representante del PNV.

Según ha apuntado, eso es algo que va a decidir el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y no lo va a decidir en función de los intereses de Euskadi, ni siquiera del PSE-EE, sino "de lo que le interesa al señor Sánchez en cada momento". "Y hoy puede decir una cosa y mañana puede cambiar de opinión. Ya le digo yo que su decisión está bien tomada, de verdad, hace mucho tiempo", ha manifestado.

Andueza ha añadido que el PNV "no puede decir no a ese pacto" porque "en el fondo lo están deseando" para conseguir "ese objetivo que les une y que es la independencia de Euskadi".

El candidato a Lehendakari del PP vasco, Javier de Andrés, ha pedido al PNV "honestidad" con el electorado y le ha instado a contestar su postura respecto a EH Bildu porque eso "daría tranquilidad al electorado". "Si no van a pactar con Bildu, díganlo", ha añadido el dirigente popular.

Por su parte, Kortajarena ha indicado que los nuevos tiempos van a requerir, por una parte, "de más soberanía, de tener capacidad de decisión" y, por otro lado, otro de los elementos fundamentales "va a ser la necesidad de cooperación" porque los problemas que existen requieren que se "pongan de acuerdo".

"Y la cuestión es saber cómo vamos a articular, cómo nos vamos a organizar, cómo vamos a organizar la gobernabilidad para dar respuesta al mandato que nos haga la ciudadanía que será más abertzale, más progresista", ha añadido.

Kortajarena ha indicado que "hay experiencias muy interesantes" de cooperación en Navarra porque "la entente que tienen hoy en día ya no es garante de nada, ni siquiera de estabilidad". En este sentido, ha recordado que no hay presupuestos ni en Gipuzkoa ni en Álava, algo a lo que el candidato jeltzale ha respondido que es porque "no quiere" EH Bildu.

Por su parte, el representante de Elkarrekin Podemos, Juantxo López de Uralde, ha afirmado que, su preocupación es el PP, que es el que "da poder a Vox cuando gobierna y pacta con ellos en distintas comunidades autónomas". "Son ustedes los que están dando oxígeno a esos discursos racistas y xenófobos", ha señalado.

En su opinión, Euskadi es un país "mayoritariamente de izquierdas" con Gobiernos liderados por la derecha y el 21 de abril "puede dar un giro" si los sectores de la izquierda "se posicionan en este sentido y el eje de la izquierda une más que el que pueda unir a los nacionalistas".

En este punto, ha emplazado a EH Bildu y al PSE-EE para que aclaren si apoyarían a un partido de izquierda, porque Elkarrekin Podemos "ya ha dicho que lo haría" para cambiar "esta tendencia".

Kortajarena ha respondido que es necesario cooperar y "gobiernos con propósito". "Ustedes se neutralizan y no están de cauredo en casi nada. Necesitamos gobiernos con propósitos. Hay experiencias muy interesantes como la de Nafarroa y de Iruña en las que, todos, dejando de lado a la derecha más reaccionaria, estamos siendo capaces de colaborar y poner en marcha agendas transformadoras", ha añadido.

En este punto, ha pedido a Elkarrekin Podemos y al PSE-EE a "aclarar cuál es su modelo después de que pase el 21 de abril". "Creo que la ciudadanía merece saberlo antes de ir a votar", ha señalado.

Andueza le ha replicado que EH Bildu "tiene una buena oportunidad, aquí mismo, para condenar la violencia de ETA". "Probablemente abriera usted un nuevo tiempo en Euskadi", ha precisado.

Por su parte, la candidata de Sumar ha asegurado que "nadie va a gobernar con mayorías absolutas" y ha defendido que "al PNV le toca un tiempo en la oposición". "Euskadi necesita aire fresco, ideas nuevas y este gobierno se ha quedado sin ideas. Si está en nuestra mano, el próximo Lendakari no será el señor Pradales", ha agregado.

Tras lamentar que el PP pretende ser la fuerza que bloquee el cambio en Euskadi, ha dicho que un Sumar fuerte "es la garantía de que esto no suceda, evita que el Partido Popular sea quien decida el camino del cambio en Euskadi". "Para que haya un gobierno de cambio y de progreso, no sirve lo que hay, y no se llega solo con una fuerza política, nadie puede hacer esto solo", ha agregado.

La candidata a lehendakari por Vox ha denunciado --después de que el candidato socialista afirmara que nunca pactaría con el partido de Abascal, con el que ninguna formación quiere acordar-- el "cordón antidemocrático" de los partidos políticos realizado a "18.000 vascos", en alusión a los votos que recibió en las anteriores elecciones.