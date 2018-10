El PNV descalifica la reforma del Senado propuesta por el Consejo y el resto de grupos muestra su disposición a trabajar

Actualizado 27/01/2006 18:56:10 CET

El PP critica que no se preguntara primero a la Cámara y el PSOE pide al Gobierno que envíe el informe para poder estudiarlo

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El senador del PNV y miembro de la Mesa de la Cámara alta, Iñaki Anasagasti, afirmó hoy a Europa Press que el trabajo que ha hecho el Consejo de Estado en torno a la reforma del Senado es "malísimo, puro maquillaje que no sirve absolutamente para nada". Agregó, además, que tiene la impresión de que el Consejo "no tiene ni idea" de qué hacer con él, al tiempo que recalcó que no satisface "para nada" una representación territorial "genuina", porque se parte de la "sospecha que hay hacia los nacionalismos".

En este sentido, puntualizó que en la propuesta del Consejo se dice "muy claramente" que una cosa es "reconocer la diferencia y otra generar disfuncionalidades". "Cuando estamos en este momento en el debate sobre si Cataluña es una nación, Euskadi es una nación, ahí no se contempla para nada, es un planteamiento totalmente uniforme que no soluciona jamás el problema de fondo del encaje de todas las autonomías", apuntó.

Asimismo, indicó que en esta reforma no se contempla la posibilidad de que haya autonomías que tengan unas competencias que otras no tienen, "es decir, se uniformiza a todo el mundo para abajo". Además, afirmó que se le dan "muy poquitas" competencias distintas al Senado, "simplemente" la posibilidad de la reforma de los Estatutos o el fondo de compensación territorial, "es decir, nada, cosas muy testimoniales, circunstanciales y pequeñas".

Siguiendo en esta línea, criticó también que se pretenda crear una comisión mixta cuando exista colisión entre Congreso y Senado, porque esto significa que "a fin de cuentas la última decisión es del Congreso", de manera que lo único que se hace es organizar un "baile de reuniones, retrasar la decisión". El senador nacionalista lamentó, además, que no se otorguen a la Cámara competencias relacionadas con Europa e "incluso con política exterior y de defensa".

Para concluir su valoración, recalcó que el Consejo opina que hay muchos senadores porque "no sabe" qué hacer con el Senado, y agregó que cambiar el sistema de reparto de senadores "tendría sentido" si se le diera a la institución una "poderosa" representación territorial, pero esto es una "operación de maquillaje".

PROPUESTA DEFINITIVA TRAS DEBATE

El resto de grupos, por el contrario, se mostraron mucho más receptivos ante las recomendaciones del Consejo, si bien no perdieron la ocasión de expresar sus puntualizaciones y reparos. Así, la Entesa Catalana de Progrés, quiso dejar claro que la propuesta definitiva de reforma debe ser "consecuencia" del debate y acuerdo entre los grupos parlamentarios y "no puede estar condicionada en su alcance y objetivos por un documento de naturaleza exclusivamente consultiva".

A través de un comunicado, abogó, al igual que el PNV, por reforzar el papel de las CCAA en su representación en la UE, así como las competencias legislativas de éstas en materias comunitarias, y criticó la incorporación exclusivamente nominal de las CCAA en la Constitución, sin reconocer "la identidad nacional de algunas de ellas".

También mostró su desacuerdo con el mantenimiento de la provincia como circunscripción electoral, así como que no haya ninguna referencia a principios de plurilingüismo en la Cámara, por lo que subrayó que hace falta un enfoque "más ambicioso" de la reforma. Valoró positivamente que se refuercen sus funciones en ámbitos competenciales, financieros y de solidaridad interterritorial y pidió al PP que se "implique" en el proceso de reforma.

El portavoz de CiU, Pere Macías, por su parte, aunque reconoció no haber leído detenidamente el informe, quiso destacar a Europa Press que para su formación la reforma del Senado debe "alcanzar" tres aspectos, tales como su composición, competencias y el papel del Senado en el reconocimiento y protección los de hechos diferenciales y singulares. Según dijo, de esto último no ha visto nada en el informe, algo que "no es positivo".

CiU VE "POSITIVAS" LAS PROPUESTAS

Macías indicó que lo que tiene que ver con las competencias le parece "relativamente razonable", mientras que en referencia a la composición de la Cámara, aseguró que la propuesta "más recomendada" no es la que más les gusta. En cualquier caso, señaló que de modo general las propuestas son "positivas", sobre todo porque reconocen el ámbito autonómico, si bien puntualizó que "habrá que estudiar con detalle más propuestas".

También se manifestó conforme con que los senadores se elijan en las elecciones autonómicas. En cuanto a la reducción en el número de senadores, apuntó que le parece "correcta", aunque matizó que hay que "analizar" es si se ha encontrado un buen equilibrio entre población y territorio, que es "la clave". "Nos parece que en un Estado autonómico que el Senado tenga más relevancia tiene una gran razón de ser, por lo que nos parece bien", añadió.

PP y PSOE eludieron hacer valoraciones en profundidad hasta que no tengan oportunidad de leer el informe con detenimiento. De todos modos, el grupo parlamentario popular criticó al Gobierno por haber solicitado opinión al Consejo sin haberlo hecho previamente al Senado. "Es un error pedirle al Consejo de Estado criterio sin haber escuchado en primer lugar a la Cámara aludida", sentenció.

PONENCIA EN EL SENADO

Mientras, el PSOE, manifestó que apoya todas aquellas medidas que suponen un "fortalecimiento" de la función constitucional de la Cámara Alta y su adecuación a los cambios que "consoliden la España plural", e instó al Gobierno a que remita a la Cámara "inmediatamente" el informe del Consejo, de forma que la ponencia creada en el seno de la Comisión General de las CCAA pueda "estudiar, valorar e informar" la propuesta, remitiendo después al Gobierno sus conclusiones.

Finalmente, el portavoz de CC, José Mendoza, expresó su acuerdo con que la elección de los senadores se vincule al proceso de elección autonómica, algo que "siempre" han defendido, para "concretar" la definición del Senado como cámara de representación territorial. También se manifestó de acuerdo con que sea Cámara de primera lectura para las leyes que afecten a competencias de las CCAA.

Quiso puntualizar, eso sí, que lo que dice respecto al número de senadores tendrían que analizarlo "más despacio para ver cómo queda el mapa". "La reducción implica una mayor igualdad entre las CCAA, cosa que por otra parte podría parecer razonable, en principio, porque no se trata de una proporción directa entre población y número de representantes, sino que se trata de representar el ente autonómico, de modo que inicialmente todos deberíamos tener un valor relativamente igual, pero esta es una cuestión en la que tendremos que hacer números", concluyó.