PNV dice que el Gobierno Sánchez tiene a sus socios "cansados" pero admite que no hay alternativa con "este PP"

Afirma que será "muy difícil" que PNV avale un Ejecutivo de Feijóo si "niega que hay otras realidades nacionales" o busca el apoyo de Vox

BILBAO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha reconocido que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene a sus socios "cansados", pero ha asegurado que siguen apostando por agotar esta legislatura porque no hay alternativa al actual Ejecutivo con "este PP" que, según ha precisado, con Alberto Núñez Feijóo en la presidencia, sigue "negando a las nacionalidades históricas" y puede llegar a apoyarse en Vox.

En una entrevista concedida a RNE, recogida por Europa Press, Ortuzar ha dicho que no ha tenido la sensación en los últimos días de que se iba a ir a elecciones y que la legislatura "se estaba agotando". "Al final, esto de ir o no ir a elecciones es algo circunstancial, aquí la clave es para qué sirven las legislaturas y para qué utilizamos el tiempo", ha afirmado.

El líder jeltzale ha considerado que se está ante "minutos basura" porque "no se está aprovechando el tiempo político para hacer cosas, para hacer reformas, para sacar adelante leyes, para cumplir los acuerdos de investidura, en este caso con el PNV, que no se están cumpliendo y el ritmo de cumplimiento es lentísimo".

A su juicio, "este Gobierno vive un poquito del lío o está instalado en el lío permanente", mientras que la oposición, "de manera poco inteligente, también parece estar cómoda en el lío más de titulares en Twitter que de trabajar en trabajar el Congreso de los Diputados". "Lo que estamos viendo es, un día sí y otro también, los típicos escándalos, las escandaleras y el cruce de declaraciones". "A los que nos gusta la política seria, esto no nos gusta", ha asegurado.

En todo caso, el presidente del EBB ha insistido en que su partido es partidario de "agotar la legislatura en su integridad", pero para "aprovechar el tiempo, para hacer cosas, porque hay posibilidades, mimbres y votos suficientes para hacer cosas importantes".

Andoni Ortuzar ha recordado que ayer mismo se vivió "un momento complicado", con la denominada 'Ley de solo el sí es sí', con "el follón que hay entre los dos socios de Gobierno". "Nos ponen a los demás en una tesitura muy complicada. Al final, el PSOE se dio cuenta de que estaba cometiendo un grave error, pero da la sensación de que hay una pelea un poquito, hasta a veces infantil en algunos temas, por sacar más pecho de quién es más 'progre' o quién es más avanzado o quién tiene casi casi el monopolio de la defensa de banderas como la igualdad, el feminismo, etc".

En este sentido, ha dicho que un Gobierno "se supone que tiene que salir discutido del Consejo de Ministros, llevar una postura cerrada y unívoca al Congreso y al Senado, y a los demás les tienen que poner fácil las cosas para que puedan votar que sí y se puedan negociar las mejoras de esas leyes". "Pero cuando los dos socios del Gobierno vienen a la gresca, eso no es nada fácil", ha apuntado.

PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO

Para Andoni Ortuzar, "no tiene trascendencia política" de cara a la continuidad de la legislatura que haya un nuevo Presupuesto o no, aunque "siempre es bueno" que lo haya. A su entender, la prórroga presupuestaria sería "cómoda" para el Ejecutivo "porque la recaudación está yendo mejor, tiene más fondos que el año pasado para hacer el Presupuesto", y tiene todavía esa cartera enorme de dinero que proviene de los fondos europeos apenas sin repartir". "No va a ser por falta de dinero ni ahogos o apreturas económicas por las que este Gobierno va a estar en apuros", ha considerado.

No obstante, ha señalado que, con la negociación de cuentas públicas, "sí se pone a prueba la calidad y la cantidad de apoyos parlamentarios", y ahora el Ejecutivo "no está en la mejor posición". "Nos tiene a todos los socios un poquito cansados y despistados", ha asegurado.

SIN ALTERNATIVA

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que es "imposible" que su partido pueda respaldar una alternativa de un Gobierno del PP, que se apoye en Vox. En cuanto a "este PP", ha reconocido que tenían "un cierta curiosidad" sobre cuáles iban a ser "las líneas maestras" de la formación con Alberto Núñez Feijóo porque "viene de una nacionalidad histórica" como es Galicia, que es bilingüe.

Para Ortuzar, el PP de Pablo Casado era "la negación de las nacionalidades, el poco respeto a las lenguas cooficiales, la vuelta a España eterna y un poco caduca". "Pero estos días hemos visto que Feijóo tampoco se distancia mucho", ha dicho.

Tras considerar, en un principio, que "iba en el buen sentido señalando el Estado plurinacional", ha subrayado que "en 24 horas han dado la ciaboga y han vuelto a la España eterna de toda la vida". "Mucho tendría que cambiar el PP para poder vincularse en un Gobierno a la idea de Estado que nosotros tenemos y al autogobierno que Euskadi merece", ha explicado.

En esta línea, ha puntualizado que, "si la idea de España que preconiza Feijóo es sobre la base de la negación de que hay otras realidades nacionales", como Euskadi, Cataluña o Galicia, "va a ser muy difícil" que el PNV pueda acordar con él. "Si hubiera una apertura a una realidad plurinacional, a una a una pluralidad de identidades nacionales dentro del Estado, si hubiera un respeto, todo sería empezar a hablar", ha argumentado.

No obstante, cree que no es posible cuando lo que se pretende es "meter al PSOE en problemas", más con unas elecciones andaluzas en ciernes. "Ese negacionismo de la política está haciendo mucho daño y le va a hacer daño al PP en el medio y largo plazo, aunque quizá ahora tenga algún rédito en Andalucía y en algunas elecciones autonómicas o municipales", ha señalado.

En su opinión, el actual Gobierno "estira este chicle porque sabe que no tiene alternativa". "Su sempiterna frase cuando protestamos es: 'pero es que no os podéis permitir un cambio'. Y es verdad, no se dan las circunstancias. Pero no es lo mismo apoyar a un Gobierno contentos y decididos, que apoyarlo porque no nos queda más remedio. Yo creo que el Gobierno debiera hacer una reflexión y propósito de enmienda", ha manifestado.

Andoni Ortuzar cree que debe "mimar un poco más" a sus socios,

entre ellos "aplacar las aguas porque solo genera ruido", y tener "un poquito de empatía" por los que apuestan por la continuidad del Ejecutivo.

SECRETOS OFICIALES Y CNI

Ortuzar ha recordado que "es un clásico" la reclamación del PNV de reforma de la Ley de Secretos Oficiales. "¿Qué problema hay en desclasificar papeles oficiales de hace 10 años 15 años?, ¿por qué tenemos todo con un candado?", se ha preguntado.

En este contexto, ha recordado que han puesto sobre la mesa un proyecto de ley de reforma del CNI para su mayor control político u judicial. "¿Por qué se nos dice siempre que no?", ha añadido.

Por ello, espera que se acceda a ello y que "haya pasos" en la 'Ley Mordaza' "porque este Gobierno, que se autopone la vitola de progresista, no puede no hacer esos cambios en lo que queda de legislatura". "Son una prueba del algodón de la progresía y del reformismo de este Gobierno", ha avisado.

EH BILDU

Al presidente del EBB no le "inquieta" el papel actual de EH Bildu y ha recordado que "toda la vida" le han pedido que "se incorpore a las instituciones y que haga política con normalidad". Por ello, ha dicho que no hay que criticar "ese cambio estratégico o táctico".

En todo caso, se ha preguntado por qué "ahora sí y hace 40 años no", lo que le lleva a dudar de si se trata de si "ya se han caído del caballo", o es "un movimiento táctico" para "desbancar o desalojar al PNV de las instituciones".

También desconoce "cómo lo llevará gran parte de sus bases que toda la vida han criticado a los del PNV" al acusarles de "venderse en Madrid por un plato de lentejas". "Pues ellos no tienen ni plato de lentejas para justificar este cambio", ha remarcado.