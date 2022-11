El PNV exige que la tragedia de la valla de Melilla se aborde en el Congreso públicamente, no a puerta cerrada

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha avisado este martes de que "no aceptará" que la tragedia de Melilla del 24 de junio, que dejó una veintena de migrantes muertos, no se aborde de forma pública en la Cámara Baja.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparece este martes a puerta cerrada en el Congreso para informar del uso de fondos reservados en su departamento, en plena polémica por las muertes en la valla de Melilla, reavivada tras la emisión del documental de la BBC. Varios grupos han trasladado su intención de llevar el asunto a la comparecencia, a pesar de no estar en el orden del día.

A la entrada a la Comisión de Gastos Reservados, ante los medios de comunicación, Esteban ha recalcado que la reunión de este martes "no es abierta", "es secreta" y "no es el lugar", mostrando su disconformidad con que el asunto de la valla de Melilla se trate en la misma. "No entiendo que esos asuntos tengan que ser llevados de manera secreta", ha incidido.

"Si nos van a contar cosas para que luego no las podamos decir ni las podamos utilizar (...) espero que no se le ocurra hacer eso al Gobierno", ha agregado el portavoz parlamentario, que ha recordado que Grande-Marlaska se ha comprometido a mostrar "todas" las imágenes grabadas por helicóptero, drones y las cámaras del vallado en el Congreso.

LUZ Y TAQUÍGRAFOS

También el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha afirmado que "cada día que pasa resulta más evidente que hace falta luz y taquígrafos" para abordar la tragedia de Melilla.

A su vez, considera "absolutamente necesario" crear una comisión de investigación para conocer "toda la verdad" sobre lo ocurrido. "Un Gobierno que se dice progresista no puede decir que todo se hizo bien a la luz de las imágenes que estamos viendo", ha remachado en rueda de prensa.