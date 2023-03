El PNV, sobre la formación militar de Leonor: "Es un currículo bastante raro si luego no te dedicas a jefa del Estado"

Cree que rechazar la reforma de la 'ley mordaza' es "un error" y lamenta que "se está jugando al preelectoralismo"

MADRID/BILBAO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha deseado este miércoles que le vaya bien a la Princesa Leonor en la formación militar que le ha diseñado el Gobierno para los tres próximos cursos una vez concluya sus estudios de Bachillerato, si bien ha tildado de "bastante raro" que reciba instrucción en las tres ramas de las Fuerzas Armadas "si luego no te dedicas a ser jefa del Estado".

Preguntado por su opinión sobre esa educación militar, ha respondido que espera que "le vaya bien" a la heredera al trono, pero le ha sugerido que "si algún día es reina" y acude como tal a las Cortes no lo haga "vestida de militar como su padre", Felipe VI.

"Porque si es jefa del Estado lo es civil, no militar. Eso por parte del actual Rey es un detalle muy feo", ha criticado el portavoz del partido vasco en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press.

Además, Esteban ha pedido a la heredera que tenga en cuenta que su formación militar "es un paso que tiene que hacer, pero que no es el mayor galardón o lo que representa un jefe del Estado en una democracia", ya que, ha reiterado, sería "una jefa de Estado civil".

'LEY MORDAZA'

El portavoz del PNV ha insistido, por otra parte, en que el rechazo a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana --denominada 'ley mordaza' por sus detractores-- es un "absoluto error" del que considera que "la responsabilidad la tienen Bildu y ERC". En este sentido, ha apuntado que se podrían haber planteado enmiendas para introducir los asuntos que demandaban pero "no han presentado nada", y ha lamentado que "se está jugando a preelectoralismo".

Ha dicho no entender el rechazo en la Comisión de Interior a la reforma impulsada por el PNV de esta ley. A su entender, es "muy preocupante pensar que por dos asuntos, de los que no trataba la ley mordaza pero con toda legitimidad se podrían introducir, y habiendo modificado 36 artículos de 52 y logrado un equilibrio más normal, más lógico entre seguridad y los derechos individuales, se votara que no".

"No acabo de entenderlo", ha hecho hincapié el portavoz del PNV, que ha criticado que quienes han optado por "poner el acento en las pelotas de gomas o devolución en frontera, más allá que no estaban en la ley mordaza, tenían legitimidad para haber presentado estos asuntos, y no presentaron enmienda en tal sentido".

Del mismo modo, ha asegurado no entender que se pida que "hay que derogar" la actual ley cuando es una propuesta que "nadie ha presentado" y que, en todo caso, supondría un "vacío legal".

"Los demás no han presentado nada", ha remarcado Esteban, que ha reiterado que, "habiendo equilibrado 36 artículos de 52, decir que eso no vale nada y que 'todo o nada'" supone que "se está jugando a preelectoralismo y a que cada uno está pensando en otras cosas que no dice públicamente".

Respecto a las diferencias entre los miembros de Unidas Podemos sobre este tema, ha explicado que, para el PNV, "la responsabilidad la tienen Bildu y ERC, que son las que han decantado el voto y han sido los militantes en esto, en que no tirara adelante y no dar más tiempo para seguir hablando e incluso conseguir alguna modificación más en los trámites que quedaban, y han decidido cortar por lo sano".

En todo caso, ha opinado que el grupo parlamentario de Unidas Podemos es "un pequeño avispero" y ha lamentado que "algunos tienen el 'chip' electoral en la cabeza y no ven más allá", si bien ha admitido que "quienes se han encargado de este tema en Podemos y en particular Enrique Santiago han hecho un esfuerzo muy loable".

"RUIDO Y MUCHAS INCOHERENCIAS"

Por otro lado, el diputado vasco ha considerado "incoherente" la moción de censura a Pedro Sánchez presentada por los diputados de Vox con Ramón Tamames, que se debatirá la semana que viene en el Congreso.

Ha afirmado que va a "escuchar" al candidato y a "contestar", aunque no tiene previsto agotar el tiempo de 30 minutos de su intervención.

Tras indicar que, "en los últimos tiempos", se ha usado este instrumento "lo que en décadas anteriormente no se utilizaba", ha recordado que la moción de censura es "constructiva" y ha añadido que "no parece que esta lo sea", pero tampoco "lo fue la anterior" en la que el candidato fue Santiago Abascal. "Esto es Vox, ruido y mucha incoherencia", ha señalado.

SOLIDARIZARSE

También ha aludido a la subida de precios "evidente" sobre todo en alimentación, advirtiendo de que se trata de un tema "bastante complejo". Así, ha apuntado que "atacar el problema a través del IVA no funciona", pero también es "difícil enfrentar el tema desde el punto de vista de no dejar descontento a nadie".

De este modo, ha recordado que se aprobó una ley de Cadena Alimentaria ante la preocupación por "el trabajo a pérdidas" de los productores y ha señalado que "todas las empresas tienen que ganar", si bien considera que "en momentos de crisis pueden solidarizarse y renunciar a parte de esas ganancias".

En todo caso, al ser preguntado por que el dueño de Mercadona, Juan Roig, haya reconocido que ha subido los precios, ha subrayado que "nadie les puede obligar" a no hacerlo y que no se puede meter mano en la cadena "porque a los productores y a la España rural, de la que tanto se les llena la boca a algunos", de hacerlo se puede "hundir".

Preguntado por la posibilidad de implantar un sistema que informe sobre la parte de los precios que se lleva cada parte de la cadena, ha dicho que no le "parecería mal" por transparencia. "No sé a quién le podría molestar eso", ha señalado Esteban, que ha considerado que también podría servir para tomar decisiones y activar mecanismos".