PNV recomienda a los diputados independentistas ser prácticos para no perder la mayoría en el Parlament catalán

Publicado 11/10/2018 12:39:10 CET

BILBAO, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha recomendado este jueves a lo partidos independentistas en Cataluña ser prácticos y no poner en juego la mayoría en el Parlament.

En una entrevista concedida a RNE, recogida por Europa Press, Esteban ha enviado un mensaje a JxCat y ERC después de que esta semana perdieran votaciones en el Parlament tras no alcanzar un acuerdo sobre la delegación del voto de los diputados huidos en el extranjero. Así, ha recalcado que, "si tienes una mayoría", "intenta mantenerla" y ha considerado que el Govern "va a tener una viabilidad muy complicada" si persiste esta línea.

A su juicio, "el nacionalismo catalán está en un momento en el que va a tener que ir haciendo una definición". "A esta hora se hacía un cierto paralelismo entre JxCat y PdCAT, pero ahora no está tan claro en qué se va a convertir la Crida, qué va a ser eso exactamente, quién se va a integrar y quién no", ha apuntado.

"Aquí todo esto se complica, se ha desmadrado porque se sigue sin intentar buscar una solución política y un asunto clave que entorpece y dificulta poder hacer un diálogo profundo es la existencia de los presos preventivos, que se trata desde los medios con una cierta displicencia, como si no tuviera importancia este tema", ha indicado.

Según el PNV, el independentismo catalán está "en un momento de evolución". "Es difícil ponerse en su posición y ellos verán cuáles son sus estrategias. Yo no entiendo el problema semántico entre delegación y designación (de los diputados de JxCat suspendidos). Yo creo que, en estas cuestiones, hay que ser práctico porque, de una manera o de otra, se iba a producir lo mismo", ha apuntado.

PRESOS POLÍTICOS

Aitor Esteban ha rechazado cuando se habla de políticos presos en lugar de "presos políticos", y ha apuntado que no son igual que "los de la Gürtel". "No nos confundamos, éstas personas no están ahí por haber robado, no son unos chorizos ni por injurias ni por violencias. Lo único que han intentado es que los ciudadanos pudieran meter una papeleta en una urna. Que luego eso iba a tener oficialidad o no, que iba a tener unas consecuencias o no, pues dado como estaba el ambiente en Europa, etc, pues seguramente no. Pero era simplemente eso, que no daña a nadie", ha indicado.

Por ello, ha defendido que son "más presos políticos que políticos presos". También ha explicado que le "alarma" que se "devalúe todo el lenguaje cuando se habla de 'golpe'". "¿Qué es un golpe de Estado?, esto no ha sido un golpe de Estado, ni muchísimo menos. ¿A quién queremos engañar?, ¿lo queremos comparar con Tejero?", ha preguntado.

En esta línea, ha explicado que "no ha habido violencia ni se pretendía tampoco eliminar el orden constitucional". "Imaginemos, en una hipótesis muy hipotética, que hubiese habido una secesión catalana, que yo, sinceramente, tal como estaban las cosas, no veo que hubiera sucedido. Pero imaginemos que hubiera sucedido, ¿es que se hubiera hecho que no hubiera un gobierno democrático en el resto del Estado?, no, no se hubiera subvertido", ha insistido.

JUDICIALIZACIÓN

El dirigente jeltzale ha considerado que "trivializando las palabras" como la de "golpe", se "complica mucho el problema", y también judicializándolo.

"Yo lo que creo es que, desde luego, no estaba contemplado en la Constitución. El Gobierno español sí lo podía haber autorizado, pero no quiso, eso está claro, pero se trataba solo de meter unas papeletas. Y lo que hubo fue una represión de la gente y creo que a todos nos escandalizaron esas imágenes", ha manifestado.

En esta línea, ha dicho que, "si el Gobierno español hubiera optado por haber dejado hacer, ahí habría quedado la cosa". "Sin embargo, se tomaron medidas que, luego, han traído unas consecuencias y ahora todo está muy complicado y lo que complica, sobre todo, es el tema de los presos", ha concluido.