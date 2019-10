El PNV reprocha a Sánchez que ahora le entren las "prisas" para gobernar

Publicado 09/10/2019 14:57:47 CET

Esteban pide al presidente que se deje de "cuentos" y pare de hacer "anuncios de gobierno en actos de partido"

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha cargado este miércoles contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, recriminándole que le entren "prisas" para formar gobierno en diciembre cuando, a su juicio, podría estar gobernando con plenos poderes desde el pasado mes junio. "Menos cuentos y vamos a hablar de cosas importantes", se ha quejado Esteban.

Así se pronunciaba el dirigente nacionalista en declaraciones en el Congreso, al ser preguntado sobre la urgencia expresada por el líder del PSOE, que quiere que haya nuevo Ejecutivo en diciembre y que el mes de enero sea hábil a efectos parlamentarios, para lo que habría que cambiar la Constitución. "Dice que hay que darse prisa, ¿es que no había prisa antes?", se ha preguntado.

Esteban ha resaltado que, vistos los resultados de las generales del 28 de abril, él estaba convencido de que habría gobierno a finales de junio y mantiene que podría haber sido así si hubiese habido "un poco más de voluntad y menos torpeza por parte del PSOE y Unidas Podemos" y si Sánchez hubiera sido capaz de formar una mayoría a su alrededor.

Por eso, aunque ha admitido que siempre se pueden hacer reformas, Esteban ha recalcado que con la legislación actual se han podido formar gobiernos y que lo que hace falta para eso es "priorizar que es necesario el acuerdo y ceder". "Lo que hay que hacer es aplicarse desde el principio; aquí estamos echando la culpa a la ley cuando la culpa la tienen nombres y apellidos", ha insistido.

VA DE "FUNCIÓN EN FUNCIÓN" Y MIENTE

Además, el portavoz del PNV ha afeado a Sánchez su "ritmo de precampaña" y que, en lugar de gobernar y tomar decisiones que podría adoptar aún estando en funciones, se dedique a ofrecer entrevistas y dar mítines, haciendo "anuncios de gobierno en actos de partido".

Según ha explicado, no le "deja de sorprender que todavía suceda esto y que les parezca algo normal". "No le veo mucho en Moncloa, no le veo gobernando y no sé si es un presidente en funciones o un presidente que va de función en función", ha apostillado.

Además, ha acusado a Sánchez de mentir en algunas de sus declaraciones --como cuando "se arroga para el PSOE" la actualización de las pensiones al IPC que el PNV pactó con el Gobierno de Mariano Rajoy-- y de hacer promesas ahora sobre asuntos que los socialistas "no se atrevieron" a retocar durante su mandato como algunos aspectos de la reforma laboral.

Y LA AGENDA VASCA, PARADA

También le ha abroncado por "utilizar el artículo 155 como una amenaza", cuando, ese precepto no se puede aplicar mientras la Generalitat no cometa ninguna ilegalidad, y por sacar también a colación la utilización de la Ley de Seguridad Nacional. "Si quiere tomar otro tipo de medidas que no lo intenten hacer con instrumentos que no sirven para eso", ha advertido.

Y todo esto, ha abundado, mientras tienen "paralizada la agenda vasca" sin poner en marcha las medidas que tiene comprometidas con su comunidad en materia, por ejemplo, de infraestructuras. Así, ha denunciado que se haya paralizado la ampliación del aeropuerto de Bilbao y el tren de alta velocidad, y que no reúna a la Comisión Mixta de Transferencias para avanzar en las que siguen pendientes.

"Para el 155 sí tiene tiempo, pero para cumplir el Estatuto de Gernika no", se ha quejado.