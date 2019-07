PNV ve "muy complicada" la investidura de Sánchez, pero augura un acuerdo PSOE-Podemos porque no les conviene elecciones

Publicado 15/07/2019 11:05:26 CET

Bildarratz dice que, si Sánchez quiere la colaboración de nacionalistas vascos y catalanes, tendrá que "aceptar la realidad vasca y catalana"

BILBAO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Senado, Jokin Bildarratz, ha calificado de "muy complicada" la situación en torno a la investidura de Pedro Sánchez como presidente de Gobierno y, hasta ahora, lo que se visualiza es "un choque de trenes", aunque augura que finalmente habrá acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos porque no cree que a ninguno de ellos les convenga una repetición electoral.

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, el senador jeltzale ha afirmado que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, debería hacer "esta semana, hasta hoy mismo" algún "movimiento importante" y ha remarcado que es "suya la responsabilidad".

"Tiene 123 escaños y el segundo partido tiene 66, está a gran distancia, con lo bueno y lo malo, con lo bueno que es evidente que él es el que tiene que liderar un futuro Gobierno pero, a su vez, es el que más responsabilidades tiene para llevar este proyecto adelante y se está viendo incapaz por una cosa u otra", ha asegurado.

Sin embargo, Bildarratz cree que una repetición de las elecciones "no va a convenir" a Unidas Podemos y sería una operación de "alto riesgo" para el PSOE, por lo que considera que "no van a hacer falta" y van a llegar a un acuerdo para la investidura. No obstante, ha advertido de que "tan importante como la investidura es poder dar con un Gobierno mínimamente estable".

Bildarratz ha aludido a la actual situación, en la que, por ejemplo, en el Senado no se han conformado todavía las comisiones. "Estamos a tres meses de las elecciones y estamos sin conformar las comisiones que lo vamos a hacer el 31 de julio. Estamos en una situación verdaderamente penosa", ha indicado Bildarratz, que ha añadido que todo dependerá de si hay Gobierno, y, si lo hay, intentarán que las comisiones "se asemejen en la medida de lo posible a lo que son los ministerios que se vayan a conformar" y, si no hay Ejecutivo, se conformarían en base a las comisiones que han funcionado hasta ahora.

A su juicio, deberían asumir que "todos tienen que ganar o todos tienen que perder". "Tanto Pablo Iglesias como Pedro Sánchez o Pedro Sánchez como Pablo Iglesias tienen que entender que el otro también tiene que ganar y evidentemente todos tienen que perder si se repiten las elecciones", ha afirmado.

Bildarratz ha asegurado que tampoco la suma de PSOE y Unidas Podemos "da lo suficiente", por lo que "después también hay que hablar con el resto de fuerzas políticas para que sea posible" la investidura.

"El PSOE tiene 123 escaños y el PP más la suma de Ciudadanos tiene 123 también, parece que tiene que ser posible que, de alguna manera u otra, se pueda dar un acuerdo en ese sentido, ahí hay un tercer bloque con partidos como ERC, PDeCAT, el PNV, que creo que es más fácil que se posicionen en un sentido que no en otro, en ese triplete que han formado entre PP, Ciudadanos y Vox", ha agregado.

Ante el hecho de que el PSOE apuntara a que el PNV podría oponerse a un gobierno de coalición entre los socialistas y Unidas Podemos, ha afirmado que Pedro Sánchez y el PSOE tienen que ser consciente del número de escaños que tienen.

"Esta semana que he estado en el Senado e incluso hablando con los socialistas, los propios socialistas entienden que quizá no han dado esa imagen de querer fervientemente organizar un Gobierno. Ha estado en Europa, en otros ámbitos y, dentro de lo que es el Estado español, no le ha dedicado mayor tiempo a este tema. Vamos a ver si, de una vez por todas, dan con el camino", ha indicado.

Bildarratz ha recordado que el 28 de abril los votos de la derecha era mayor que el de la izquierda y ha advertido de la posibilidad de que se pueda dar algún tipo de acuerdo dentro de la derecha para la repetición de elecciones, mientras que en el ámbito de la izquierda "incluso haya alguna fragmentación, por ejemplo, con el sector de Errejón". En este sentido, ha recordado que, de cara a las últimas elecciones, el PP ofertó a Ciudadanos ir en coalición al Senado.

"No quiero decir que sea lo que vayan a desarrollar pero lo que pongo encima de la mesa es que si ha habido más votos del bloque de la derecha que en la izquierda, cuidado porque, al final, este tipo de cuestiones sabemos cómo empiezan pero no sabemos cómo terminan, no vaya a ser que todos nos llevemos un disgusto", ha afirmado Bildarratz que ha asegurado que la fragmentación política "ha llegado para quedarse" y será necesario buscar "fórmulas de colaboración".

En relación a la postura del PNV, ha asegurado que lo que les interesa es que se "respete la agenda". Bildarratz ha recordado que, al finalizar la pasada legislatura, se estableció un calendario de transferencias y ha afirmado que su partido quiere seguir desarrollándolo. "Y que, cuando se vayan a plantear los Presupuestos y las políticas con respecto a Euskadi, se tenga la sensibilidad que entendemos que hay que tener", ha dicho.

Por otra parte, ha asegurado que se tiene que abrir una reflexión en torno al modelo territorial y "aceptar cuál es la realidad vasca y catalana para después ir desarrollando ideas y responder a estas situaciones". Bildarratz ha recordado que en otoño "el tema catalán alcanza su culmen" con la sentencia en torno al procés y la gestión de esa resolución judicial.

A su juicio, para dar una solución a lo que puede ser "un verdadero problema" se va a tener que dar "mucha colaboración, mucha mano izquierda, mucha empatía y mucho sentido positivo y reconocimiento de cuál es la realidad catalana y vasca y la del Estado Español".

Preguntado por si Pedro Sánchez puede tener vértigo de que pueda ser elegido presidente con la abstención de los partidos catalanes, Bildarratz ha afirmado que le recuerda "a los tiempos de González cuando dijo que llegó al Gobierno por la izquierda pero salió por la derecha". "Parece que Pedro Sánchez también ha venido desde la izquierda, reconociendo que tenía que haber colaborado más con la izquierda, reconociendo la plurinacionalidad del Estado con ese discurso y, sin embargo, parece que ahora está intentando huir hacia el centro y olvidándose un poco de ese discurso", ha añadido.

Bildarratz ha afirmado que, si Pedro Sánchez quiere la colaboración de los partidos nacionalistas vascos y catalanes, "de alguna manera u otra va a tener que aceptar cuál es la realidad". "Otra cuestión es qué salidas le vayamos dando a esa realidad, lo que no puede ser es que para echar a Mariano Rajoy sí haya un reconocimiento de una serie de realidades que ahora no se estén dando. La situación es la misma, es verdad que tiene 39 escaños más que cuando se dio la moción de censura, pero la debilidad, la minoría o la necesidad de conformar 176 escaños es la misma", ha manifestado. Para ello, según ha apuntado, "necesita la complicidad, la colaboración y la aquiescencia de otros partidos políticos".

NAVARRA

Por otra parte, sobre la situación en Navarra y el papel que tiene EH Bildu, que con su abstención puede decantar la investidura, Bildarratz ha asegurado que "con la abstención, la actitud de EH Bildu se apoyan unos y otros".

"Se puede apoyar en pasiva María Chivite o se puede apoyar en pasiva Navarra Suma, eso querría decir que si vota con ellos está votando que no a la investidura de María Chivite, aquí se está aprovechando todo el mundo", ha añadido.

Bildarratz ha destacado que hay un preacuerdo entre unas fuerzas políticas como PSN y Geroa Bai y cree que "eso va en buen camino". "Y por ahí tiene que ir, todo lo que sea descarrilar ese preacuerdo, evidentemente será interferir e ir contra natura a todo lo que se ha ido trabajando hasta ahora. Yo no acabo de entender eso de buscar algún tipo de colaboración entre lo que puede ser una ideología como la de PSN con lo que representan los tres partidos de Navarra Suma", ha apuntado.