Podemos aboga por "un reconocimiento de la identidad vasca, en conjunto con el resto de pueblos de España"

BILBAO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata a lehendakari de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha abogado por "un reconocimiento de la identidad vasca, en conjunto con el resto de pueblos de España". Además, ha cuestionado que la fiscalidad vasca sea "avanzada" cuando las rentas del capital "sostienen el gasto público tres veces menos que las del trabajo" y el impuesto de sociedades "ha ido bajando a lo largo de los años".

En una entrevista concedida a TVE, recogida por Europa Press, Gorrotxategi ha señalado que el Estatuto de Gernika "ya tiene un recorrido bastante amplio y se aprobó con un amplio consenso". Por ello, cree que necesita "remozar su contenido", pero "lo que no se puede permitir" es que se vaya a un texto estatutario con un respaldo menor que el actual.

"Tenemos mucho que trabajar. En los anteriores trabajos de reforma de estatutos nos demostraron que todavía no estaba muy pacífico el terreno y que hay todavía mucho que acordar, que consensuar y que dialogar", ha manifestado.

Además, se ha mostrado a favor del derecho a decidir, pero ha explicado que lo conciben como "una expresión máxima de la democracia, pero en cualquier ámbito, no solo vinculado a la cuestión territorial y a la relación de una comunidad autónoma, como es Euskadi, que tiene su propio espíritu nacional, con el resto del Estado español".

La aspirante de la coalición de izquierdas ha apuntado que, si hubiera un referéndum, "el derecho a voto debe ser libre y cada uno debe votar en conciencia". "Pero estoy segura que en Elkarrekin Podemos el voto mayoritario sería el de permanecer en el Estado español, aunque fuera con un reconocimiento de un estatus político o un reconocimiento a nuestra identidad más reconocido en el contexto español", ha manifestado.

A su juicio, se es "más fuerte" a través de la unión. "Lo que nos une es muchísimo más de lo que nos separa. Yo abogo por un reconocimiento de la identidad y de la esencia vasca, pero en conjunto con el resto de los pueblos de España", ha apuntado.

Miren Gorrotxategi ha apuntado que, si se concibe "el mundo globalizado y se reconoce que lo que pasa en un rincón del planeta afecta al resto de los rincones, lo mismo pasa en la política a nivel de cualquier país y también en España". "Lo que pase en Euskadi influye", ha indicado.

Asimismo, ha asegurado que en Euskadi hay un lema, que ha hecho suyo la UPV/EHU, el de 'Eman ta zabal zazu (da tus frutos y expándelo)'. "Es el lema de Euskadi y a nosotros nos gusta ofrecer nuestro esfuerzo al conjunto de España. Queremos que lo que aquí pase, tenga su reflejo y su influencia en positivo en el resto de España", ha indicado.

POLÍTICA FISCAL

Gorrotxategi ha cuestionado que la política fiscal vasca sea la "más avanzada", y ha dicho que ella no lo ve así, porque en Euskadi "las rentas del capital sostienen el gasto público tres veces menos que las rentas del trabajo".

"No creo que sea un ejemplo de progresividad fiscal en Euskadi que el impuesto de sociedades haya ido bajando a lo largo de los años. Y en Euskadi hubo, en algún momento, un impuesto a las grandes fortunas que desapareció. Por tanto, eso de sistema fiscal avanzado, yo no lo reconozco", ha añadido.

En su opinión, la cuestión "no es subir o bajar impuestos como si no hubiera matices". "La cuestión es quién paga o cómo paga. Hay que aumentar la proporcionalidad, que ha bajado enterísimos en los últimos años. Yo creo que, cuando hablamos de progresividad, no solo estamos cumpliendo con lo que manda la Constitución, sino que estamos reconociendo también ese valor de la solidaridad y fraternidad, que es el espíritu general de nuestra sociedad", ha indicado.

Por ello, considera que, "quien más tiene, tiene que ser solidario con esta sociedad que le permite tener más". "Nadie se hace rico o adquiere prosperidad en una isla desierta. Todos dependemos de todos y basamos nuestra prosperidad en un sistema social y económico determinado. Si este sistema nos aporta muchas cosas buenas, tenemos que ser solidarios con los que no consiguen recoger tanta cosa buena", ha subrayado. También cree que es posible crear una banca pública vasca.

ZALDIBAR

La candidata a lehendakari de Elkarrekin Podemos-IU ha apuntado que no se ha hecho autocrítica suficiente por lo ocurrido en el vertedero de Zaldibar, que se derrumbó y sepultó a dos trabajadores, cuyos cadáveres no se han localizado todavía.

"Siempre suele costar esto de la autocrítica. Lo que muestra Zaldibar es que la apuesta por la gestión de residuos solo en clave de vertedero es errónea. Hay que apostar también por la gestión de los residuos que se dirija también al reciclaje y a otras soluciones", ha manifestado.

Además, ha destacado que "la tragedia de Zaldibar demuestra también que, cuando este tipo de gestión se deja en manos privadas, las lógicas del negocio priman sobre las de gestión propiamente dicha del residuo, y produce también accidentes". "Y lo que no puede hacer nunca la administración es aflojar su capacidad de control", ha remarcado.

Para Miren Gorrotxategi, han fallado "la apuesta por la gestión de residuos demasiado corta, la privatización de la gestión de residuos en los vertederos y el control".

También ha propuesto que se apruebe una Ley de Crisis Climática vasca para cambiar la forma en que se produce y se consume porque, si no, "se topa con los límites del planeta". "Esta pandemia es un ejemplo de ello", ha dicho.

ELECCIONES

Gorrotxategi ha recordado que el Lehendakari, Iñigo Urkullu, planteó la convocatoria de elecciones ahora cuando "a la gente le preocupa el empleo, la salud y, cuando por fin la gente puede salir a la calle", tras el confinamiento por el coronavirus, y lo que quiere es "disfrutar del verano".

"Eso de las elecciones está un poquito en segundo plano", ha indicado, para suponer que la abstención será alta y puede "restar legitimidad al resultado del 12 de julio".