Podemos avisa que sus votos no están atados para los PGE y constata el cisma con Sumar: "Las cartas están boca arriba"

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha advertido de que sus cinco diputados en el Congreso, tras la decisión de excluirles del Gobierno, van a actuar con plena autonomía política, en términos de voto y voz en la cámara, y por tanto ha deslizado que su apoyo no está garantizado para medidas relevantes como los futuros Presupuestos Generales del Estado.

También ha manifestado que ve poco margen para intentar recomponer la relación con Sumar. "Lo digo honestamente, creo que estamos en un momento en el que todas las cartas están boca arriba. Si se valorara el trabajo de Podemos yo creo que se hubiera contado con Podemos para participar de la gobernabilidad", ha enfatizado en rueda de prensa en la Cámara Baja.

Belarra ha insistido, como hizo ayer, que visto el desencuentro con la formación que lidera Yolanda Díaz que no descarta que después de que el PSOE les haya apartado del Ejecutivo también Sumar les eche del grupo parlamentario.

ASPIRA A RECUPERAR LA FUERZA QUE TENÍA PODEMOS FRENTE A SUMAR

Por tanto, su estrategia ahora es aspirar a "recuperar la fuerza política" que tenía Podemos en el pasado y que servía "para transformar con valentía" el país, algo que quedó claro incluso para sus adversarios.

Luego, ha insistido en que en España ha habido un intento de "sustitución de Podemos" por una izquierda "más cómoda" con el PSOE "plegada al régimen", en clara alusión a Sumar, y que el resultado es disponer ahora de un Gobierno en el que solo "manda Sánchez". Por tanto, su misión es preservar la izquierda transformadora.

Durante su comparecencia y cuestionado sobre si aspiran a una negociación bilateral con el PSOE de cara a las futuras cuentas públicas, después de que el Gobierno haya dado los primeros pasos para ello, la líder de Podemos ha manifestado que su militancia avaló que Podemos potencie su autonomía política y ha insistido en que el PSOE ha cometido un "grave error" porque al echarles del Consejo de Ministros ha roto el "bloque democrático" que debe frenar a unas "derechas asalvajadas".

También ha apostillado que su formación ha demostrado poner por delante los intereses generales por encima de los partidistas al dar su "voto gratis" en la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sin tener un acuerdo programático ni de Gobierno con el socio mayoritario del Ejecutivo. Por tanto, se entra en una nueva pantalla donde Podemos va a utilizar su autonomía política y parlamentaria, con los votos de sus escaños y su voz propia.

"Podemos ya ha demostrado qué es y qué va a hacer, que es aportar sus votos y su capacidad política a impulsar las transformaciones sociales, económicas, feministas más ambiciosas (...) sin miedo y con claridad ideológica. Eso es lo que hemos tratado de hacer en el Gobierno y es lo que vamos a hacer también aquí y en el Congreso", ha zanjado.

¿ALIANZAS CON SUMAR EN GALICIA Y EUSKADI? DECIDIRÁN LOS TERRITORIOS

Respecto al reglamento que se prepara en el grupo parlamentario plurinacional y su visión sobre cómo quedarían las sanciones por indisciplina de voto, Belarra ha replicado que esa cuestión debe aclarar Sumar.

En cuanto posibles alianzas con Sumar en Galicia y País Vasco, tras constituirse la marca de Díaz como partido en ambas regiones, la líder de Podemos ha desgranado que el nuevo documento político deja claro que buscarán alianzas electorales siempre que sean útiles para los ciudadanos y, en su caso, serán las direcciones autonómicas las que tomen la decisión de cara a ese ciclo electoral, dado que respetan la autonomía de sus territorios como corresponde a una organización democrática.

NO HAY RESPECTO A SU CAPACIDAD DE HACER POLÍTICA

En Podemos, según remarcan fuentes internas, no ocultan su malestar con su estatus dentro de Sumar, al entender que no se les tiene respeto y que se anula su capacidad política también en el Congreso, dado que no están en la terna de las portavocías adjuntas, cargo clave para presentar iniciativas, e incluso hay proposiciones que se les bloquea o directamente sectores de Sumar tratan de apropiarse de su trabajo.

A su vez, han criticado que la oferta que hizo Sumar de que su cuota la ostentara el exdirigente Nacho Álvarez perseguía blindar su silencio, dado que bajo el criterio de estas fuentes lo que más incomoda a Sumar y al PSOE es sus comparecencias para fijar posiciones nítidamente de izquierdas.

No obstante, auguran que el nuevo Ejecutivo va a tener que entender la importancia de sus cinco diputados "a golpes" y remarcan que en materia de Presupuestos Generales no hay nada decidido y que están a la espera de conocer los pormenores del texto. Eso sí, no descartan en absoluto que su voto no sea afirmativo si no cumplen los requisitos de avanzar en medidas de izquierda, con independencia de lo que hagan otras fuerzas que aspiran a reforzar alianzas como Bildu y ERC.

Sobre la posibilidad de que pasen al Grupo Mixto, las citadas fuentes inciden en las palabras de Belarra y que habrá que esperar acontecimientos, dado que no hay nada decidido tampoco y tampoco hay que descartar que sus posiciones puedan gozar de mayoría dentro de la coalición en el futuro. Eso sí, no ocultan que su hoja de ruta es recuperar en un futuro la hegemonía en en la izquierda alternativa al PSOE.