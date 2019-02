Podemos confía en que se aprueben los PGE y recuerda las negociaciones de la moción de censura

Publicado 12/02/2019 10:03:32 CET

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Ione Belarra, ha manifestado este martes que no cree que el Gobierno tenga que convocar elecciones por no poder aprobar los Presupuestos Generales de 2019 (PGE). "Estamos hablando con todos y no lo vamos a dejar, nos estamos dejando la piel para sacarlos adelante", ha asegurado.

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Belarra ha recordado que la moción de censura contra el expresidente Mariano Rajoy, "se consiguió tras un intenso debate, cuando Pablo Iglesias consiguió armar una mayoría que consiguió sacar al PP del Gobierno" y ha señalado que "pueden pasar cosas similares". Así pronostica que se van a vivir otras 48 horas "de infarto".

Por otro lado, la portavoz 'morada' ha incidido en la "importancia" del diálogo, asegurando que ese es "el camino que hay que tomar". "El diálogo se acaba cuando se resuelve el conflicto y el conflicto aún no se ha resuelto, es evidente", ha añadido.

Así, Belarra ha manifestado que "en un momento como este" solo se va a poder salvar la crisis territorial y social en España si "caminan juntos hacia un nuevo país" que garantice derechos sociales.

"Creo que los Presupuestos no son la panacea, pero son el camino que nos puede permitir avanzar hacia ese nuevo país", ha zanjado.