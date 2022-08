Podemos confía en los socios de investidura para aprobar en el Congreso el decreto de ahorro energético

El cooportavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna. - Ricardo Rubio - Europa Press

Aboga por aplicar las medidas con una "perspectiva social" para controlar a los ricos, que son "los que más contaminan"

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Unidas Podemos confía en los socios de investidura para convalidar la próxima semana en el Congreso el decreto ley de ahorro energético frente a un PP que tacha de "irresponsable". Eso sí, considera que este plan debería incorporar más medidas y garantizar que se aplica desde una "perspectiva social".

"Creemos que va a haber un apoyo por parte del bloque de investidura y desde luego no lo esperamos de un PP que lleva todo el verano siendo muy irresponsable con este tema, queriendo enfrentar a las comunidades con el Gobierno de España", asegura el coportavoz de Podemos Javier Sánchez Serna en una entrevista con Europa Press.

A su juicio, el PP está dejándose llevar por "la vía trumpista de Isabel Díaz Ayuso, pese a que era el propio Alberto Núñez Feijóo el que pedía estas medidas de ahorro energético". "El PP no se está comportando como un partido de Estado, sino como un partido muy irresponsable y difícil de separar de Vox", opina.

Según Sánchez Serna, la vía más factible para que el decreto salga adelante pasa por que se sumen los partidos que posibilitaron el Ejecutivo de coalición, los aliados del "bloque plurinacional y progresista, quienes han dado estabilidad" al Gobierno.

SANCIONAR A LAS CCAA QUE INCUMPLAN

Frente a las críticas del PP nacional, que insiste en que se retire este plan, y de Isabel Díaz Ayuso, que lo recurrirá ante el Tribunal Constitucional, el dirigente de Podemos insiste en que el decreto es de "obligado cumplimiento" para todas las administraciones públicas y que, si se incumplen sus medidas, "habrá sanciones" y lo denunciarán en los tribunales.

"Sabemos que el PP en otras ocasiones se ha levantado contra las leyes democráticas que han salido del Gobierno y de una mayoría del Congreso, como con la Ley de Educación, y se ha puesto en una postura prácticamente sediciosa, negándose a cumplir", expone el a su vez coordinador del partido en Murcia.

En su opinión, el plan energético del Gobierno es de "sentido común", pero cree que falta una "perspectiva social" que exija menos sacrificios al pequeño comercio y a las pymes, y que grave más a "los ricos".

APRETAR EL CINTURÓN A LOS RICOS

"No es lo mismo pedirle esfuerzos a la pequeña tienda de barrio, a la que le cuesta mucho más hacer esfuerzos que a El Corte Inglés. Hay que ser conscientes de que la huella de carbono de un trabajador no es la misma que la de un millonario, pues no gasta el mismo gas quien vive en Vallecas en un piso de 60 metros cuadrados que quien vive en La Moraleja en una casa de 1.000", subraya.

Sánchez Serna espera que más adelante se añada alguna medida más pero que no afecte "a los de abajo", "sobre todo que redunden en que los que contaminan más, los que gastan más energía, tienen que ser los que se aprieten más el cinturón".

Preguntado sobre si los cargos públicos deberían dar ejemplo y hacer ellos un esfuerzo extra, como usar más el tren que el avión o el Falcon, Sánchez Serna cree que se hace una "demagogia tremenda" cuando se achacan a la Administración pública "todos los gastos". "Es el mismo discurso que nos encontramos con la crisis de 2008, en la que parecía que todo había que recortarlo en lo público", apostilla.



692830.1.260.149.20220820111454