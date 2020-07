Podemos cree que la opción del tripartito de izquierdas "no está muerta, ni mucho menos"

Dice que "ya es el momento" de un gobierno de izquierdas "en una Euskadi que ha demostrado en 40 años que tiene alma de izquierda"

La candidata a lehendakari de Elkarrekin Podemos, Miren Gorrotxategi, ha afirmado este lunes que la opción de un gobierno tripartito de iizquierdas entre EH Bildu, PSE-EE y su formación "no está muerta, ni mucho menos", y ha considerado que "aún queda tiempo", porque "no han dicho tan claramente que no".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Gorrotxategi ha recordado que, "cuando Patxi López fue lehendakari, en campaña dijeron que nunca iban a pactar con el PP, y así llego a ser lehendakari, y también Pedro Sánchez solía decir que no dormiría tranquilo con Pablo Iglesias de vicepresidente en la Moncloa".

"No creo que esté muerta (la posibilidad de un gobierno de izquierdas), ni mucho menos. No han dicho tan claramente que no, y por eso creo que aún queda tiempo", ha insistido.

En todo caso, ha considerado que la cuestión identitaria es "lo que divide al mundo de la izquierda en Euskadi", ya que según ha explicado, mientras "Idoia Mendia dice que su objetivo es suavizar el nacionalismo del PNV, y con eso ya da por suficiente su presencia en el Gobierno, EH Bildu pide todo lo contrario al PNV, es decir, que profundice en la vía del nacionalismo y del soberanismo". "Por lo tanto, todos tenemos muy claro qué es lo que divide al mundo de la izquierda en Euskadi", ha añadido.

Asimismo, ha asegurado que "lo más lógico" debería ser que el PSE prefiriera una alianza de izquierdas a un pacto con el PNV, ya que, de lo contrario, "debería decir claramente a sus votantes que no tiene intención de hacer políticas de izquierdas si entra en el Gobierno, y si se niega a eso, a decir verdad, la única opción que les queda a sus votantes es votarnos a nosotros".

"ALMA DE IZQUIERDA"

En este sentido, la dirigente de la coalición morada ha asegurado que "ya es el momento" de haya un Gobierno Vasco de izquierdas "en una Euskadi en la que la sociedad ha demostrado en las elecciones que se han hecho en 40 años tiene alma de izquierda".

Asimismo, ha destacado que la propuesta de la alianza de izquierdas "no es ir contra nadie", sino que su objetivo es "cambiar esta sociedad y reflejar en el Gobierno lo que quiere la sociedad". "No es ir contra nadie, sino en favor del país", ha añadido.

Además, ha considerado que, tras la pandemia, habrá que tomar "muchas decisiones" para hacer frente a la crisis económico y social, y que "ya hemos visto que las recetas de la derecha siempre son malas". "De 2008 a hoy la pobreza se ha incrementado en Euskadi, y, si en una situación así se toman decisiones de derechas desde un gobierno de derechas, las cosas van a ir a peor", ha asegurado.

Por ello, ha destacado la necesidad de "abandonar, de una vez, los obstáculos que hemos tenido hasta ahora para formar un gobierno de izquierdas, de darnos cuenta de que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, y hacer caso a la sociedad y darle una dirección a su voluntad".