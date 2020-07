Podemos cree que ya no hay caso Dina y pide a la Justicia que "realmente se ponga a trabajar" e investigar las cloacas

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La coportavoz de la Ejecutiva de Podemos Isa Serra ha defendido este viernes que el hecho de que se haya confirmado que la tarjeta de la exasesora de Podemos Dina Bousselham estaba "físicamente intacta" cuando se la entregó el líder 'morado' y vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, demuestra que ya no hay caso Dina sino solo Caso Villarejo.

Por ello, ha asegurado que ahora "lo que toca es que realmente la justicia se ponga a trabajar para que desde luego haya una investigación real de lo que ha pasado aquí", que esclarezca "por qué robaron esa tarjeta" o "por qué apareció en el ordenador" del expolicía José Manuel Villarejo". "Realmente que se pongan a trabajar a favor de la democracia en este país", ha apositllado.

A preguntas de los medios, durante la comparecencia que ha ofrecido junto al secretario de Sociedad Civil y coportavoz, Rafa Mayoral, tras la reunión de la Ejecutiva, Serra ha celebrado que con ese informe de los técnicos de la empresa a la que Bousselham envió su tarjeta ha quedado "demostrado" que el caso Villarejo "ya no es caso Dina sino Villarejo", y que "a pesar de todos los intentos por parte de personas que tienen mucho poder de darle la vuelta a esta historia, y a este caso".

"No lo han conseguido, y no lo van a conseguir. Lo que ha habido es un intento de rescribir la historia, que tenía por objetivo la impunidad de las cloacas del Estado, y no lo van a conseguir", ha recalcado.

ACABA CON "LOS BOTES DE HUMO" QUE IMPIDEN HABLAR "EN SERIO" DEL CASO

A su vez, Mayoral ha asegurado que esa información supone acabar con "los botes de humo" que, según ha denunciado, se estaban lanzando para no hablar "en serio" del caso Villarejo y "la trama parapolicial utilizada por el poder económico y por los sectores en el interior del Estado para restringir los derechos de mucha gente". "Podría ser el caso IBEX 35", ha señalado.

Y al igual que Serra, ha reclamado que "hay que aclarar realmente y dilucidar la responsabilidad que supone que una persona vinculada a estas tramas parapoliciales facilitara informaciones de seguimiento y espionaje contra Podemos al director adjunto operativo de la Policía".

"Hay que ver qué es lo que ha pasado, cómo se utiliza esa trama parapolicial para intentar proteger al PP en sus casos de corrupción. Hay muchas cosas que se tienen que desentramar", insistido.