Podemos critica los "bandazos" de Sánchez y pide retomar la mesa de partidos para hablar de autodeterminación y de todo

Publicado 11/02/2019 12:28:18 CET

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La coportavoz de la Ejecutiva de Podemos, Noelia Vera, ha criticado los "bandazos" del Gobierno al renunciar el viernes a las negociaciones con las fuerzas independentistas para crear una mesa de partidos con un "relator", y ha pedido al presidente Pedro Sánchez más "valentía" para retomar esa propuesta y tratar en ella los temas que haga falta, incluido el derecho de autodeterminación.

Así lo ha asegurado en la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede del partido morado junto al secretario de Organización, Pablo Echenique, tras lamentar que el Gobierno haya cedido, a su juicio, a las presiones de la derecha "de fuera y de dentro" del PSOE.

"Hace falta que Pedro Sánchez sea más valiente y no diga 'diálogo ahora sí' y 'diálogo ahora no' cuando ejercen mucha presión encima. Creo que la mesa de partidos se debería retomar con naturalidad y estudiar todas las fórmulas posibles", ha asegurado Vera.

MESA DE PARTIDOS SIN LÍNEAS ROJAS

Preguntada en concreto sobre si el Gobierno debería aceptar que en esa mesa se tratara el derecho de autodeterminación que reclaman los independentistas, la dirigente 'morada' ha defendido que en un espacio de negociación y diálogo no se puede poner "líneas rojas" de partida y que "hay que hablar de todo con naturalidad".

"No hay que poner líneas rojas y cuando uno se sienta a una mesa de negociación tiene que estar dispuesto a escuchar a la otra parte, y hacer concesiones, El diálogo se trata de llegar a acuerdos, desescalar el conflicto", ha enfatizado.

En este sentido, ha reclamado al Gobierno que "no de tantos bandazos de diálogo sí, diálogo no", y asuma que "la Constitución no es un jarrón chino que tenga uno en una vitrina". Además, ha lamentado el "dramatismo" que se ha generado en torno a la figura del "relator".

PIDE A LOS INDEPENDENTISTAS APOYO A LOS PGE

También ha querido mandar un mensaje a los independentistas, a los que ha pedido que no mezclen este debate con la negociación de los Presupuestos porque, a pesar de la "injusticia" y los "abusos" que se han cometido en el conflicto catalán, los derechos de los ciudadanos no pueden ser "moneda de cambio".

"Pensamos que las fuerzas políticas tienen que estar a la altura y demostrar para qué sirven las diferentes fuerzas políticas a la hora de decidir si continuamos con esa tramitación de los Presupuestos", ha asegurado Echenique.

A este respecto, el 'número tres' de Podemos ha asegurado que en esta "semana decisiva" en la que se debaten las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos, entre las que figuran de momento las de ERC y PDeCAT, su partido va a trabajar "a brazo partido" para que las cuentas públicas puedan salir adelante.

"Pesamos que los partidos independentistas no deberían utilizar las mejoras de la vida de los catalanes también como moneda de cambio para sus reclamaciones políticas", ha avisado, aunque ha continuación ha añadido que considera "legítimo que cada fuerza luche por lo que tiene que luchar".