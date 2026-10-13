Podemos, tras la decisión del Supremo sobre la 'ley de nietos': "La Justicia es la mayor amenaza a la democracia"

La portavoz de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, durante una rueda de prensa. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, considera que la decisión del Tribunal Supremo de suspender el derecho a voto de las personas nacionalizadas en virtud de la conocida como 'ley de nietos' que no demuestren que descienden de exiliados tras la guerra o la posguerra evidencia que "la Justicia es la mayor amenaza para la democracia de este país".

Así lo ha dicho en una rueda de prensa en el Congreso, en la que ha lamentado que el Supremo haya "robado el derecho a voto" a 160.000 descendientes de exiliados por la "brutal violencia de una dictadura" y lo haya hecho, a su juicio, por los mismos motivos por los que sus abuelos y abuelas tuvieron que salir de este país".

Para Belarra, "no hay ningún precepto legal que permita quitarle a un nacional español su derecho al voto" y por eso el Supremo incurre en "una vulneración de derechos fundamentales absolutamente flagrante".

"Y creo que el mensaje que manda a la ciudadanía española es muy claro: La principal amenaza a la democracia española es la Justicia, los altos tribunales, que en este momento vuelven a colocarse de un lado del arco político", ha incidido, recriminando una vez más al Gobierno de Pedro Sánchez que "no haya hecho nada para democratizar la Justicia" y haya "entregado el control del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la derecha política.