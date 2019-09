Podemos defiende que los catalanes tienen derecho a manifestarse "libre y pacíficamente" tras la sentencia del 'procés'

Publicado 24/09/2019 11:42:46 CET

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Consejo de Coordinación de Podemos, Noelia Vera, ha señalado este martes que la ciudadanía catalana "está en su derecho de expresarse libre y pacíficamente" en caso de que se den manifestaciones después de que se conozca la sentencia del juicio del 'procés' y llama a la calma para afrontar el conflicto.

"Están en su derecho de expresarse libre y pacíficamente como consideren oportuno y como garantiza la Constitución", ha señalado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press. Ha añadido que el conflicto "pide calma" porque continuará ahí después de una hipotética condena del Tribunal Supremo (TS) a los políticos presos y apuesta por que los políticos "se sienten a hablar".

Para Vera debe haber "voluntad política" para afrontar la situación en el futuro, porque el problema seguirá tras la decisión del TS, y ha avanzado que desde la dirección nacional del partido respetarán la decisión que se tome desde Catalunya en Comú, si estos consideran apoyar o participar en movilizaciones. "Estaremos a lo que digan los compañeros de Cataluña", ha añadido.

Por otro lado, no ha querido entrar a valorar las detenciones de miembros de los CDR de este lunes, señalando que falta información al respecto y por lo tanto no quiere especular sobre lo sucedido. "No hay que echar más leña al fuego, hay que ser prudente y esperar información", ha apuntado.

Además, ha compartido la posición del diputado de En Comú Podem, Jaume Asens, y ha incidido en que sin información suficiente sobre la operación de la Guardia Civil, se corre el riesgo de "criminalizar cosas que no deberían ser, o de banalizar cosas tan serias como el terrorismo".