Podemos dice que PP y Vox están "fuertes" por la gestión de Sánchez que, como Zapatero, "deja las plazas llenas"

La diputada de Podemos, Ione Belarra, durante una rueda de prensa en el Congreso . - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, considera que si el PP y Vox llegan "fuertes" a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre es por culpa de la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, que, según ha resaltado, como en su momento sucedió con José Luis Rodríguez Zapatero, acaba dejando "las plazas llenas".

"Es evidente que el PP y Vox están fuertes como resultado de una legislatura totalmente perdida", ha defendido en una rueda de prensa en el Congreso, incidiendo en que la subida de estos dos partidos en las encuestas tiene que ver con el "malestar social" que ha generado un Ejecutivo de coalición en el que, a su juicio, "sólo ha mandado el PSOE".

Y eso es el resultado de un malestar social, de una situación de crisis con la vivienda, de precios de los alimentos, de gente que no puede llenar la nevera, que no puede pagar la factura de la luz, que es consecuencia de prácticamente cuatro años.

En este contexto, Belarra ha remarcado que igual que pasó en su día con Zapatero, que perdió las elecciones en noviembre de 2011 también con las plazas como epicentro del Movimiento 15M, Sánchez "deja el país" con la Puerta del Sol "llena", como "consecuencia de no haber hecho nada de izquierdas en estos últimos años".

DE AQUELLOS POLVOS, ESTOS LODOS

Así, ha acusando al Ejecutivo de no haber hecho más que apostar por "el mayor rearme de la historia de este país", acumular "gravísimos casos de corrupción", "fomentar la especulación en vez del derecho a la vivienda" y no atajar la subida de precios ni de los alimentos ni de la energía.

"De aquellos polvos, estos lodos", ha apostillado la dirigente morada, subrayando que Sánchez "se va con las calles llenas contra la derecha" pero "contra el Gobierno también".

En opinión de Belarra, para "salir de esta" la gente tiene que seguir "peleando y organizándose" porque "la única forma de parar a la derecha y la extrema derecha es en las calles" y teniendo en el Congreso "representantes que sepan a quién se deben y a quién obedecen".