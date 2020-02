Podemos Euskadi dice que el "silencio" del lehendakari y el Gobierno Vasco en el derrumbe de Zaldibar es "insoportable"

Publicado 10/02/2020 12:18:04 CET

Larrea reconoce que un adelanto electoral obligaría a "hacer un ajuste" en el calendario de primarias del partido

BILBAO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Comunicación de Podemos Euskadi, Andeka Larrea, ha afirmado que el "silencio" del lehendakari, Iñigo Urkullu, y del Gobierno Vasco en la "crisis" de Zaldibar, donde dos trabajadores siguen sepultados tras el derrumbe de un vertedero, es "preocupante e insoportable".

En rueda de prensa en Bilbao, Larrea ha denunciado que lo acontecido representa un "ejemplo de mala gestión, falta de transparencia e información, así como improvisación por parte del Ejecutivo".

Tras mostrar su solidaridad con las familias de los dos trabajadores desaparecidos, Larrea ha agradecido la labor de los profesionales que trabajan en la zona "en condiciones muy duras".

"Lo que está ocurriendo, con un incendio que no sabemos si está controlado o no, deja en evidencia la falta de información clara por parte del Gobierno Vasco. Los vecinos de localidades próximas afirman no recibir información de ningún tipo, ni sobre el derrumbe ni sobre el incendio y las posibles emisiones tóxicas", ha añadido.

De este modo, ha denunciado que no se sabe "a ciencia cierta el riesgo para la salud" que todo ello supone, cuestión que se une "al fracaso absoluto en la responsabilidad de vigilar y controlar este tipo de instalaciones, competencia del Gobierno vasco".

"Nos dicen que había informes técnicos que señalaban que esto no podía ocurrir cuando estamos asistiendo un desastre personal y ecológico de esta magnitud", ha manifestado, al tiempo que ha advertido de que tampoco ha quedado "claro" lo referido a un posible expediente sancionador a la empresa gestora de la instalación.

En este sentido, ha lamentado que "poco o nada se sabe" de si, además de amianto, hay "otros materiales peligrosos" y se está "cumpliendo con la legislación".

Asimismo, ha recordado que Podemos ya ha pedido en diferentes instituciones las comparecencias pertinentes, pero "no hubiera estado mal que desde el jueves los consejeros implicados en lo ocurrido hubieran comparecido a voluntad propia, al menos en los medios de comunicación".

"El silencio del Gobierno Vasco y el lehendakari es preocupante e insoportable y más en unas horas en que el país espera una decisión sobre un posible adelanto electoral", ha añadido.

En este sentido, ha reiterado que la legislatura contaría con "posibilidades" para que pudiera finalizar con normalidad y "no hay necesidad" por ello de precipitar los comicios autonómicos. "Menos aún en unas horas en que los esfuerzos del Gobierno debieran estar dirigidos a solucionar una crisis que, a medida que pasan las horas, va aumentado", ha señalado en referencia al vertedero de Zaldibar.

PRIMARIAS

Respecto al proceso de Primarias en que está inmersa la formación de cara a elegir la candidata a Lehendakari, Larrea ha reconocido que de celebrarse los comicios el 5 de abril, "obligaría a hacer un ajuste" que ya está diseñado para poder tener confeccionadas las listas a tiempo.

Asimismo, y cuestionado por la posibilidad de conformar una lista unitaria, ha advertido de que se trata de "una cuestión" que deben tratar las candidaturas. "Es normal que se establezcan conversaciones entre los compañeros de las distintas listas", ha sostenido, para añadir que, en todo caso, el que hubiera dos listas es algo "completamente normal".