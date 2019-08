Podemos insiste en el gobierno de coalición y no teme elecciones, pero avisa: la derecha puede llegar a Moncloa

Publicado 09/08/2019 12:20:08 CET

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Galicia en Común, Yolanda Díaz, ha reiterado que Unidas Podemos sigue reclamando un gobierno de coalición y que no tienen miedo a ir a unas segundas elecciones, pero ha avisado de que si se producen otros comicios sólo habrá dos posibles resultados: o que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "entregue la Moncloa a la derecha" o que se "repita la situación que hay" actualmente.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Díaz ha insistido en que Unidas Podemos ni tiene "ningún miedo" a una posible repetición de elecciones, pero cree que sería una "irresponsabilidad" por parte de Sánchez porque "sería un caso único" en el que un partido político prefiriese una segunda vuelta electoral "por la pretensión de mejorar un resultado electoral".

"Salvo porque Sánchez, por razones partidistas, quiera repetir elecciones no se entiende sus estrategias de presión sobre los adversarios políticos", ha señalado Díaz para después destacar que la decisión de Sánchez de no reunirse aún con el resto de líderes políticos conduce "por razones de falta de tiempo, al mismo escenario" que en la primera investidura, a la que el candidato socialista llegó sin ningún acuerdo.

Desde su punto de vista, Sánchez está gestionando la negociación con los grupos parlamentarios como la última vez en la que estuvo tres meses "de brazos caídos" hasta que comenzó a negociar con Unidas Podemos tres días antes de la investidura fallida. "No ha habido ninguna toma de contacto aún" con UP, ha puntualizado Díaz que considera que no se puede negociar "con presiones" de última hora.

EL PSOE HA SIDO "DURÍSIMO" CON PODEMOS

Por eso, la diputada gallega le ha aconsejado al presidente del Gobierno que, cuando se mantenga la ronda de contactos con el resto de líderes políticos, recuerde que tiene que ser "generoso" en las negociaciones y además tratarlos "con respeto", puesto que hasta ahora el trato de Sánchez, a su juicio, ha sido "durísimo".

Además, Díaz ha criticado que Sánchez no sea claro con los españoles sobre con qué formaciones quiere pactar de cara a septiembre ya que "está pidiendo el apoyo a la derecha y a la vez está pidiendo el acuerdo por la vía de la izquierda". "Esto no es posible, la cuadratura del círculo de Sánchez así no se va a propiciar", ha advertido.

Pese a ello, la diputada de Unidas Podemos ha resaltado "sin lugar a dudas" que un acuerdo entre PSOE y la formación morada "siempre es posible" aunque las últimas declaraciones de Sánchez, ha opinado Díaz, "no caminan hacia una posición de encuentro" al decir que existe una desconfianza recíproca entre ambos partidos.

MANTIENEN EL GOBIERNO DE COALICIÓN

Sin embargo, Díaz ha destacado que en las futuras negociaciones, Unidas Podemos seguirá pidiendo entrar en el Gobierno porque como "en cualquier país", una negociación se retoma "en el punto donde se ha dejado", además de que el Ejecutivo debe formularse sobre un acuerdo programático común y "obviamente responsabilizarse del mismo" desde dentro.

"Lo que queremos es conformar un Ejecutivo desde la responsabilidad del Gobierno y no sólo desde las áreas que nos pudieran corresponder de gestión, por mucho que Ábalos y Calvo digan que queremos ejercer una especie de contrapeso y de control en el Gobierno no es cierto", ha señalado Díaz.

Para terminar, la diputada gallega ha asegurado que la postura que defiende Unidas Podemos es "lo que se hace en Europa y casi en Pekín", pero que el PSOE "quiere reinventar la que ya está inventado en las democracias madrugas y con ciertos éxitos".