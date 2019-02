Podemos llama a PSE y EH Bildu a sumar mayorías progresistas para gobiernos de cambio que "reviertan políticas del PNV"

Publicado 18/02/2019 12:52:55 CET

Pide a Mendia que "no disfracen en campaña sus intenciones" y califica de "paripé y postureo" el "rifirrafe" con PNV sobre el acuerdo del CVF

El secretario de Comunicación de Podemos Euskadi, Andeka Larrea, ha invitado al PSE-EE y a EH Bildu a conformar, tras las elecciones municipales y forales, mayorías progresistas para impulsar "gobiernos del cambio" que permitan "revertir las políticas del PNV".

En una rueda de prensa en Bilbao, ha señalado que en los próximos meses de "larga" campaña electoral el debate estatal va a definir los términos "en los que se concibe el Estado a lo largo de los próximos años"

Según ha destacado, existen dos modelos diferentes, uno que responde a "una visión de país gris, conservadora, rancia que hace de la crispación su estrategia política" y que es "incapaz de responder a los retos" que tiene la ciudadanía. Además, ha destacado que "no es una cuestión menor" el hecho de que el PP "hiciera de la corrupción una forma de gobierno".

El otro modelo responde a un proyecto de país que se asienta en la "política con mayúsculas, esperanzador, de futuro" que "defiende a la ciudadanía blindando sus derechos sociales y apuesta por un estado plurinacional acorde a la realidad territorial existente".

"Desde Euskadi hemos defendido y apostado por resolver problemas, no por crearlos, no es menor el trabajo que se ha hecho en estos meses intentando ensanchar consensos con propuestas a propósito de la cuestión territorial", ha añadido.

Larrea cree que existe un "riesgo real" de que la "polarización en torno a las elecciones en el Estado" evite que se aborden debates "en lo local y en lo municipal" y ha indicado que a alguna fuerza política ello "le puede venir bien porque ha hecho del desencanto hacia la política marca de la casa y le puede venir bien que la gente se quede en casa y no acusa masivamente a votar".

MENDIA

El responsable de Comunicación de Podemos ha afirmado que "llaman la atención algunos paripés o postureos" por parte del PSE-EE como el "rifirrafe con el PNV" en torno a la reunión del Consejo Vasco de Finanzas y sus críticas al acuerdo alcanzado cuando "es el mismo partido que ha dicho que quiere seguir siendo muleta del PNV y que ha dicho que quiere seguir formando gobiernos a Juntas Generales y a ayuntamientos siguiendo el modelo del Gobierno Vasco.

A su juicio, esta formación pretende "confundir y engañar" a una ciudadanía que "se merece un poquito más de respeto y no asistir a ese tipo de espectáculos lamentables". Por ello, le ha pedido que "no disfrace en campaña sus intenciones".

Larrea ha señalado que Podemos Euskadi viene apelando "a una mayoría progresista" y lo seguirá haciendo, tanto en relación a las elecciones generales como a las locales y forales. "Pensamos que hay posibilidad de hacer política de otra manera desde un espacio que se considere progresista pero el PSE-EE intenta ahora hacer ver que tiene un modelo distinto del PNV cuando su capacidad de influencia política en aquellas instituciones donde está cogobernando con el PNV es más bien escasa, por no decir nula", ha apuntado.

El dirigente de Podemos Euskadi ha asegurado que, cuando pasen las elecciones locales y forales, "lo ideal" sería conformar mayorías con "aquellas fuerzas que se tienen a sí mismas como fuerzas progresistas". "Le hemos hecho desde Elkarrekin Podemos más de un llamamiento para que en gobiernos locales y, en gobierno forales, se sumen como fuerzas progresistas a gobiernos del cambio que permitan revertir aquellas políticas que, a lo largo de los años, ha realizado el PNV porque no compartimos con el PNV un proyecto de país", ha agregado.

Por ello, ha invitado al PSE-EE y a EH Bildu a conformar esas mayorías progresistas porque cree que, "desde una agenda de izquierdas", se pueden cambiar las actuales políticas.

Larrea ha afirmado que Podemos Euskadi tiene "los deberes hechos" para afrontar tanto la campaña para las elecciones generales como las locales y forales, y ha indicado que en estos meses pretenden hablar de los problemas de la ciudadanía y ofrecerles soluciones "concretas y cercanas".

El representante de Podemos Euskadi ha asegurado que "al odio y a la política del miedo se le gana desde el trabajo diario, no con grandilocuentes declaraciones ni mucho menos con brillante ocurrencias de domingo".

En este sentido, ve necesarias "mayorías progresistas en todos los niveles institucionales, desde el municipio más pequeño hasta el Gobierno del Estado" para hacer "políticas democráticas y de progreso". "Hemos demostrado en estos meses que la utilidad de Unidos Podemos ha sido evidente en cuanto al Salario Mínimo Interprofesional, las pensiones o los autónomos, una serie de medidas que hubieran sido impensables sin la influencia y el trabajo política de nuestra formación", ha añadido.

Por otra parte, ha señalado que la formación no dejará de cumplir en las próximas semanas "con su obligación", pese a que los partidos tradicionales quieran que se "paralice" la actividad política y ha destacado que han registrado una propuesta de ley de medidas urgentes para "combatir las desigualdades entre mujeres y hombres" y, entre las propuestas que plantea es la gratuidad de las haurreskolak, destinar más recursos a Emakunde. Asimismo, ha destacado que seguirán insistiendo en que el euskera tiene que ser gratis hasta el C1 y que los altos cargos se "bajen los sueldos".

Tras destacar que son el único partido que "no se debe a nadie, que no pide créditos a los bancos, que no tiene deudas", ha afirmado que aspiran, de cara a las elecciones generales, a revalidar sus resultados. "Podemos Euskadi no solo pone al servicio de la agenda social vasca las seis diputadas de las que ha dispuesto esta legislatura, sino decenas de diputados que conforman Unidos Podemos", ha añadido.

Por ello, cree que Unidos Podemos es el "voto útil" tanto en Euskadi como en el resto del Estado para defender "la agenda social vasca", que será uno de los "compromisos" de la formación.

Según ha manifestado, con el trabajo realizado hasta ahora han puesto de relieve el modelo de país que defienden. "En Euskadi proponiendo el blindaje de los derechos sociales y de la mujer en la ponencia de autogobierno y en Madrid poniendo por delante de todo electoralismo propuestas que mejoran radicalmente la vida de la gente", ha asegurado. Por lo tanto, ha manifestado que son una "fuerza útil" y la "única garantía" para formar "gobiernos realmente progresistas en el Estado o a culquier otro nivel".