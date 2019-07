Podemos no aclara si votará 'no' a Sánchez sin coalición y se abre a hablar primero de programa y luego de equipos

Actualizado 16/07/2019 14:02:00 CET

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Unidas Podemos ha evitado este martes aclarar si votará 'no' en la investidura de Pedro Sánchez si no alcanza antes un acuerdo para gobernar en coalición con el PSOE, dejando abierta así una puerta a su abstención. Además, ha vuelto a pedirle que retome las conversaciones y ha deslizado que en esa negociación se priorice la discusión sobre el programa y sea "después" cuando se hable de quién debe conformar el Gobierno de coalición que siguen reclamando los 'morados'.

Así lo ha explicado en el Congreso, la portavoz parlamentaria de Unidas Podemos, Irene Montero, quien, eso sí, ha insistido en que ellos están dispuestos a sentarse con los socialistas en cuando "levanten sus vetos y sus líneas rojas".

Montero ha hecho hincapié en que su formación no renuncia a la "negociación integral" que han reclamado desde el principio, pero abriendo la puerta a que se empiece hablando del "para qué" y que "después" se aborden los nombres de las personas elegidas para aplicar ese eventual programa.

Este método de negociación es el que venía proponiendo el PSOE antes de que Sánchez diera por rotas este lunes las negociaciones con Podemos.

"LO IMPORTANTE ES EL PARA QUÉ"

Preguntada si el líder de Podemos, Pablo Iglesias, estaría dispuesto a "dar un paso atrás" para desatascar las negociaciones, Montero ha respondido que ojalá se estuviese ya "en un momento en el que estuviese hablando de los equipos".

Tras subrayar que el propio Sánchez ya ha dejado claro que era "mentira" que Iglesias hubiese reclamado la Vicepresidencia del Gobierno, como se filtró desde el PSOE, Montero ha emplazado a los socialistas a "reabrir esas negociaciones levantando sus vetos y sus líneas rojas" para que ambas partes puedan sentarse a hablar de un gobierno.

"Para nosotras lo importante, lo primero que se tiene que definir es para qué vamos a gobernar, los para qué no se separan de quién hace las cosas, por eso apostamos por una negociación integral, pero nos apetece mucho sentarnos a hablar por fin de cómo vamos garantizar el empleo estable y que baje la factura de la luz y eso implica hablar de las medidas y de quien lo va a ejecutar", ha remachado.

SI NO SALE EN JULIO, ESTÁ SEPTIEMBRE

En Podemos defienden que hay tiempo para retomar la negociación y pactar un gobierno de coalición que permita a Sánchez ser investido la semana que viene. "Creemos que es posible que sea en julio pero, si no, también esta septiembre", ha apuntado Montero.

Eso sí ha dejado claro que no piensan retirar su consulta a la bases como se la sugerido desde el Gobierno y, precisamente aludiendo al resultado de esa votación que concluirá este jueves, ha evitado aclarar si contemplan un 'no' en la investidura en el caso de que se llegue al debate sin haber retomado la negociación con el PSOE.

En este sentido, se ha limitado a decir que el resultado de la consulta determinará el voto de sus diputados, pero no ha aclarado cómo decidirán si optarán por el 'no' o por la 'abstención' en el caso de que los inscritos respalden apoyar a Sánchez si hay acuerdo de coalición pero éste no existe.

Es decir, los morados no cierran la puerta a una abstención en el caso de que se llegue a la investidura sin acuerdo con el PSOE y desde el partido apuntan que habrá que ver qué ofrece Sánchez durante el debate.