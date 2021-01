Podemos remarca que Casado debe acudir al Congreso por 'Kitchen', pero ya no ve urgente citar a Villarejo

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unidas Podemos ha insistido este miércoles en la conveniencia de que el actual líder del PP, Pablo Casado, comparezca ante la comisión del Congreso que va a investigar la operación 'Kitchen', puesto que formaba parte de la dirección del partido cuando sucedieron los hechos investigados, pero ya no ve urgencia en llamar a comparecer al excomisario José Manuel Villarejo al que atribuye mucha "invención", "manipulación" y una total "falta de credibilidad".

Así lo ha explicado el vicepresidente primero de la comisión y diputado de Unidas Podemos, Enrique Santiago, en la rueda de prensa que ha ofrecido junto a la portavoz de su grupo en este órgano, Sofía Fernández Castañón, para presentar la propuesta de plan de trabajo que han presentado junto con el PSOE.

En este plan, que se votará este viernes en la comisión, no se incluyen aún peticiones de comparecencia, un asunto que, según ha reconocido Santiago, todavía no han acordado con sus socios socialistas.

En cualquier caso, el también portavoz de IU en el Congreso ha dado por hecho que además del ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su 'número dos' el secretario de Estado Francisco Martínez, habrá que solicitar la comparecencia del presidente Mariano Rajoy, puesto que todo indica, ha dicho, que la máxima dirección del partido si no ordenó la operación de espionaje al extesorero del partido Luis Bárcenas, "como poco" la "conocía".

Según Santiago, deben acudir al Congreso ha ofrecer todos los datos que tengan al respecto quienes entonces integraban la dirección del PP, como su entonces secretaria general, María Dolores de Cospedal, pero también el ahora presidente de la formación, Pablo Casado, que entonces era responsable de Comunicación. "Esa cúpula del partido tendrá que comparecer porque no están por encima ni de la ley ni de las responsabilidades", ha remachado.

ES QUE VILLAREJO NO ES CREÍBLE

Respecto a la presencia de Villarejo, que Unidas Podemos venía reclamando públicamente hasta ahora y ante la que el PSOE había mostrado reticencias, Santiago ha comentado que este asunto aún está pendiente de acuerdo pero que, a su juicio, le excomisario no debe ser ni mucho menos de los primeros en comparecer.

Santiago no ha querido especificar si su formación ya ha descartado totalmente o no pedir su comparecencia, pero ha incidido en que, vista su capacidad de "invención y manipulación" y de que varía sus versiones en función de sus intereses, su testimonio probablemente no serviría para arrojar luz sobre los hechos a investigar sino para "intoxicar".

"Tendrá que llegar algún momento en el que habrá que valorar si comparece o no, pero lo sucedido se puede reconstruir sin el señor Villarejo", ha añadido, haciendo hincapié en que la comisión debería interrogar primero a las decenas de personas que ya han desfilado por la Audiencia Nacional, que tienen un "conocimiento parcial" de lo que ocurrió y a los que sí otorga credibilidad.