Podemos: "Las responsabilidades políticas de Robles se deberán determinar una vez hecha esa investigación"

Jacinto ve "populismo" fiscal en Feijóo y dice que Podemos está "cómodo" en el Gobierno al ser "indispensable" para avances sociales

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

La coportavoz estatal de Podemos, Alejandra Jacinto, ha sostenido que el Congreso debería emprender acciones judiciales ante el caso 'Pegasus', ha lamentado "el intento de justificación del espionaje" por parte de la titular de Defensa, Margarita Robles, y ve "sensato" pedir una investigación y, a partir de sus conclusiones, depurar responsabilidades políticas que se desprendan.

"Las responsabilidades políticas de la señora Robles y de más personas que puedan estar involucradas en la cuestión se deberán determinar una vez hecha esa investigación y con toda la información encima de la mesa", ha apuntado en una entrevista con Europa Press.

Cuestionada sobre si la ministra debería rectificar tras su polémica intervención en el Congreso ante el malestar de aliados parlamentarios del Ejecutivo de coalición, Jacinto ha remarcado que no puede hablar por Robles y que ella deberá actuar "en consecuencia y a lo que considere".

"No sé si fue aposta o no, no lo sé, pero desde luego el intento de justificar el caso 'Pegasus' no lo compartimos (...) es evidente", ha razonado la también portavoz adjunta de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid.

Eso sí y ante las voces que piden su dimisión desde el bloque progresista, como el caso del presidente catalán Pere Aragonés, ha opinado que hay que esperar a la investigación, ver "qué ha pasado" y cómo es posible que suceda algo así en una sociedad del siglo XXI como la española".

De hecho, ha especificado que a ella personalmente no le gusta la expresión "rodar cabezas", que ha utilizado en alguna ocasión su compañero de filas y portavoz en el Congreso Pablo Echenique, pero que es razonable exigir que el presunto espionaje se esclarezca y aclara que existen "muchas formas" de pedir lo mismo, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

Por otro lado y preguntada sobre si el Congreso debería emprender acciones legales por 'Pegasus', como han pedido formaciones independentistas, la diputada en la cámara madrileña piensa que sí porque se está hablando de un "espionaje sin precedentes" y todo lo que aporte "garantías democráticas", "transparencia" y esclarecer este asunto controvertido "siempre es positivo".

PODEMOS ESTÁ "CÓMODO" EN EL GOBIERNO PESE A LAS "CONTRADICCIONES"

De todas formas y a pesar de estar en desacuerdo con la actitud de Robles, Jacinto ha afirmado que Podemos está "cómodo" en el Gobierno de coalición, en tanto que son una fuerza "indispensable" para "arrancar" medidas sociales "reales", como las incluida en el decreto anticrisis.

Para la coportavoz de Podemos, estar en el Ejecutivo para lograr este tipo de avances, como confían también próximamente con la Ley de Vivienda, "tiene todo el sentido del mundo" a pesar de las "contradicciones que puedan tener" e incluso las "diferencias" que hayan surgido con el PSOE.

También ha señalado que su partido está contento con la aprobación del decreto para paliar los efectos socioeconómicos ante la "injusta guerra de Ucrania de Putin", que está padeciendo la población mediante una inflación "disparada".

"Menos mal que ha salido adelante porque estábamos hablando del plan de la gente", ha ahondado la coportavoz de Podemos para especificar que puede "entender" que haya "mucho enfado" en formaciones afectadas por 'Pegasus', como ERC, pero defiende que no puede afectar a normativas esenciales para la ciudadanía.

"Yo misma estoy indignada, como ciudadana y como demócrata, de cómo es posible permitir casos de espionaje, que hay que esclarecer lo ocurrido, investigar y luego tomar decisiones políticas (...) Pero lo sensato es desligar y si hablamos de este decreto, hay que tener responsabilidad".

LA PROPUESTA FISCAL DE FEIJÓO ES "POPULISMO"

Tampoco llega a explicar cómo el PP ha votado en contra de esta medida y ha reprochado que al nuevo líder popular, Alberto Núñez Feijóo, se le está empezando a "caer la careta de moderado". Sobre todo porque, a su juicio, se aprecia cada vez más que se ha repartido los roles con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dado que ambos están en el juego del "poli bueno y poli malo".

"Ayuso juega a Vox y Feijóo juega a moderado", ha lanzado Jacinto para quien el PP "amaga" con proponer acuerdos de estado pero, cuando llega la hora de demostrarlo, al final "votan no" y "pactan con la extrema derecha", como ha ocurrido en Castilla y León.

Además, ha desdeñado que su propuesta de bajada de impuestos genérico es "populismo" y que detrás de Feijóo hay "el PP puro y duro, con diferencias estratégicas pero, al fin y al cabo, el mismo planteamiento político que son recortes, privatizaciones y exprimir a las mayorías sociales".

Por tanto, entiende que con un partido que entiende la política "destinada al sálvese quien más tenga", será "difícil" que el PSOE pueda llegar a acuerdos con el principal partido de la oposición.