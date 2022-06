Pons culpa a los abogados por no permitir a la nueva dirección del PP leer el recurso que pedía absolución de Bárcenas

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Institucional del Partido Popular y vicepresidente del PPE, Esteban González Pons, ha culpado este martes a los abogados por no permitir a la nueva dirección del PP leer el recurso que pedía la absolución del extesorero de la formación Luis Bárcenas por las obras de 'Génova' para revocar la condena al partido como responsable civil.

"Si los abogados nos hubieran permitido a la nueva dirección leer el recurso, seguramente no se habría presentado", ha trasladado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, en la que ha explicado que los partidos políticos, además de defenderse jurídicamente, "tienen que se capaces de explicarlo políticamente y lo que es inexplicable es mejor no mantenerlo".

Pons, que este lunes explicó que la dirección de Feijóo no conocía el recurso, ha deslizado que el PP no puede pedir la absolución de Bárcenas y, aunque ha reconocido que les perjudique, han preferido retirarlo.

Así, ha defendido que esta decisión se ha tomado en coherencia con el "estilo nuevo" que el dirigente gallego quiere aportar a la política nacional que es "honrado y muy pegado a las personas". "Ha hecho lo que cualquiera habría hecho", ha añadido.

González Pons ha aclarado que las fechas en las que se formalizó el recurso fue "cuando una dirección del PP ya se había ido y otra todavía no había terminado de llegar". En este sentido, Pons no ha señalado al anterior líder, Pablo Casado, después de que su equipo aseverase a última hora de ayer que no dio "ninguna orden" para presentar el recurso. "No diría que lo había hecho Pablo Casado", ha apuntado.

"Jurídicamente tiene sentido porque si tú eres el responsable subsidiario tienes que atacar jurídicamente la responsabilidad del principal para evitar tu responsabilidad subsidiaria, pero muchas veces la estrategia jurídica está reñida con la lógica política", ha zanjado sobre este asunto.