Pons dice que el nuevo Comité Ejecutivo del PP abrirá una investigación para resolver los supuestos espionajes a Ayuso

Cree que Casado y García Egea ya han pagado un precio político con sus dimisiones y que pueden tener una tarea dentro del partido

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del comité organizador del congreso de abril del PP, Esteban González Pons, ha trasladado este miércoles que cuando se forme el nuevo Comité Ejecutivo abrirán una investigación para resolver los supuestos espionajes al hermano de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, desde una empresa del Ayuntamiento de Madrid que detonaron en la crisis del partido.

González Pons ha puesto de relieve que políticamente han dado un paso adelante con las decisiones que han tomado y que han puesto fin a la era de Pablo Casado. Además, es partidario de que el todavía líder y el exsecretario general del partido Teodoro García Egea puedan tener "una tarea" dentro de la formación porque, a su juicio, han asumido responsabilidades políticas y ya han pagado "un precio político".

No considera que esto sea una "bofetada" a Ayuso porque "tiene el respaldo del PP" y "se le ha dado la razón", ha sostenido en una entrevista en esRadio, recogida por Europa Press, en la que ha hecho hincapié en que su papel es "intentar que todo el mundo esté en el PP y como decía Aznar, que las renovaciones se produzcan por adición".

SE HA DADO SATISFACCIÓN A LAS PETICIONES DE AYUSO

"Se ha dado satisfacción a todo lo que Ayuso había pedido", ha asegurado González Pons haciendo referencia a la petición de la dirigente madrileña de expulsar del partido a los responsables de organizar el presunto espionaje.

El eurodiputado ha apuntado que reconoce el "inmenso valor" de Ayuso y ha añadido: "Se le ha dado al razón, ha presentado la dimisión, va a haber una investigación interna, se va a celebrar su congreso". En este sentido, ha asegurado que el congreso del PP de Madrid se celebrará cuando haya un nuevo Comité Ejecutivo.

"Esta historia desgraciadamente no se ha terminado para Ayuso porque aquel error va a conllevar mucha presión y una línea de ataque contra ella que no tenía tanta relevancia", ha lamentado, si bien no ha entrado a detallar si la presidenta madrileña se incorporará a la Dirección Nacional del partido en esta nueva etapa que se abre.

Eso sí, sobre su futuro en el PP, el europarlamentario ha apuntado que si el partido se lo permite le gustaría seguir desarrollando "esta tarea" en Bruselas. "Mi intención si fuera posible sería seguir trabajando en la UE", ha añadido.