Las portadas de los periódicos del domingo 13 de junio de 2021

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

ABC: "10+1 razones para oponerse a los indultos. La sociedad civil lidera la protesta de hoy en la plaza de Colón de Madrid contra la intención de Sánchez de poner en libertad a los presos del 1-O"; "Gay Talese: 'Hoy no podría escribir ni una palabra en prensa. No me publicarían'".

LA RAZÓN: "División ante la cita en Colón"; "Fernando Savater: 'Tenemos derecho a salir a la calle a mostrar nuestro rechazo'"; "La misteriosa desaparición de Iglesias"; "Ferraz resta importancia al duelo con Susana Díaz: 'Solo se vota candidato a la Junta'".

EL MUNDO: "José Luis Martínez-Almeida: 'Sánchez está allanando el camino para que Puigdemont vuelva a España sin coste judicial'"; "Sánchez se enfrenta a su primera gran protesta por los indultos"; "Tomás Gimeno, a la madre de Anna y Olivia: 'No puedo permitir que crezcan sin mí'".

EL PAÍS: "La tensión entre el Reino Unido y la UE estalla en el G-7"; "El drama sobrevuela la Eurocopa"; "Todo el arco político afronta hoy un domingo decisivo"; "El hombre que quiso causar 'el mayor dolor'"; "Venezuela se valió de una red de empresas en 30 países para burlar el embargo al crudo".

LA VANGUARDIA: "Carmen Calvo: 'Pido al PP que no se enfrente a Cataluña"; "Cataluña es la comunidad que menos inversión relativa recibe desde el 2015"; "El Congreso de EEUU bloquea las promesas de Trump a Marruecos"; "Johnson nubla la cumbre del G-7 al tratar de eludir el pacto del Brexit".