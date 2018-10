Las portadas de los periódicos de hoy, sábado 28 de mayo de 2016

Actualizado 28/05/2016 0:53:32 CET

EL PAÍS: "Sánchez asegura que no habrá terceras elecciones"; "El abrazo de Hiroshima. El presidente Barack Obama apeló ayer a la obligación moral de luchar por un mundo sin armas nucleares"; "Puigdemont acepta que se vote una solución federal para Cataluña"; "Una curtida trama de violencia en Barcelona. Unos 200 antisistema siembren el caos en el barrio de Gràcia"; "Los países más ricos creen que el 'Brexit' es un riesgo global"; "Telefónica, socio del cable submarino".

EL MUNDO: "Sánchez dejará gobernar al PP si no logra ser investido. El líder socialista asegura que "no habrá terceras elecciones" y sugiere que no bloqueará la formación de Gobierno"; "Madrid toma Milán. El Madrid quiere la Undécima, el Atlético la Primera"; "Puigdemont amenaza de nuevo con la independencia en un año"; "Obama aboga en Hiroshima por un mundo sin armas nucleares".

ABC: "Pedro Sánchez, secretario general del PSOE: "La ciudadanía será mucha más pragmática el 26-J, y el PSOE, el gran beneficiado". Se siente "en mejor disposición de ganar que el 20-D". "Por primera vez en dos años, estamos recuperando voto de Podemos"".

LA RAZÓN: "Diputadas de la CUP participaron en los disturbios de Barcelona. Puigdemont cede a la presión de los radicales y dice que declarará la independencia en el verano de 2017"; "¿La undécima o la primera? Más de 40.000 hinchas del Madrid y del Atlético toman las calles de Milán"; "Chaves y Griñán serán juzgados por el fraude de los ERE"; "Sánchez dice ante los empresarios que no habrá terceras elecciones"; "El Gobierno sube el sueldo al personal contratado en Venezuela".

LA VANGUARDIA: "Sánchez asegura que no habrá terceras elecciones"; "Junqueras defiende rebajar el IRPF a las rentas medidas y bajas"; "Obama hace historia en Hiroshima. El presidente norteamericano homenajeó ayer a las víctimas de la primera bomba atómica en la ciudad mártir"; "Absueltos los dos mossos del caso Ester Quintana".

EL PERIÓDICO: "Impunidad para los Mossos en el 'caso Quintana'. La Audiencia absuelve a los dos agentes acusados"; "Hiroshima, sin perdón. Obama clama contra las armas nucleares sin condenar la bomba de hace 71 años"; "Colau tiene presupuestos garantizados hasta el final del mandato"; "La cuestión territorial y el 26-J: Sánchez admite que el problema catalán frenó el pacto. Rajoy incluye en el acuerdo con UPN la reforma constitucional. Puigdemont reitera en Madrid su voluntad de dialogar".

EL CORREO: "ETA busca entre sus presos al testigo protegido que acusó a un senador de Bildu. La banda intenta identificar al recluso que informó sobre Iñaki Goiaga en la Audiencia Nacional"; "El Obama antinuclear en Hiroshima"; "Fomento renuncia a ampliar el aeropuerto pero liberará espacios para más embarques".