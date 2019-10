Las portadas de los periódicos del jueves 10 de octubre de 2019

Actualizado 10/10/2019 1:27:44 CET

EL PAÍS: "Sánchez apoya en vísperas de la sentencia la Cataluña plural"; "Un atentado antisemita causa dos muertos en Alemania"; "Turquía ataca por tierra y aire las posiciones kurdas en Siria"; "El Mediterráneo se calienta más deprisa que el resto del mundo"; "La OCDE diseña una 'tasa Google' común para 134 países".

EL MUNDO: "Guardia Civil y Policía temen la "permisividad" de los Mossos con los CDR"; "Dos muertos en Alemania en un atentado antisemita"; "Rafael Correa, ex presidente de Ecuador: "Lenín Moreno es el más grande impostor de nuestra era, un desequilibrado""; "Delgado escribió al ministro italiano para mediar a favor de Juana Rivas"; "Sánchez baja tres escaños en cinco días y Vox supera a Ciudadanos".

LA VANGUARDIA: "Turquía bombardea a los kurdos en Siria. La UE, contra la ofensiva, mientras Irán y Rusia piden contención"; "Sánchez se ofrece como garante de la convivencia"; "La sensación de inseguridad se extiende en Barcelona"; "Los 400 ricos de EE.UU. pagan menos que el resto"; "Messi: "Si me quieren, seguiré encantado aquí""; "Woody Allen: "Nunca he sufrido caza de brujas".

ABC: "Sánchez vuelve a servirse de la Abogacía del Estado. El Gobierno forzó un informe para justificar el bloqueo de los pagos a las Comunidades al estar en funciones y presionarlas: sólo recibirán el dinero si apoyaban su investidura. Tras no lograr ser investido, Sánchez cambia de criterio y encarga otro informe en sentido contrario: hay que entregar los fondos a las Autonomías antes de las elecciones. La Abogada General del Estado asume ahora la firma, ante el malestar de sus subordinados por el uso partidista de la institución, y da luz verde al pago de los 4.700 millones".

EL PERIÓDICO: "Turquía abre otra guerra en Siria contra los kurdos. Ankara inicia la gran ofensiva terrestre tras bombardear desde el aire a las milicias"; "Atentado antisemita en Alemania. Dos muertos en el ataque contra una sinagoga"; "Vía libre a los 4.500 millones para las autonomías"; "La inseguridad se afianza como primer problema del barcelonés"; "El Supremo rebaja las penas a los presos de Alsasua"; "Educación sexual y afectiva contra el porno y el machismo".

EL CORREO: "Turquía bombardea ya a los kurdos en Siria. Erdogan eleva la tensión en la zona y ordena el ataque apenas dos días después de que Trump retirase a sus tropas"; "El nuevo mapa fiscal por las calles de Bilbao afectará al bolsillo de miles de vecinos"; "El Supremo rebaja las penas a los ocho condenados por las agresiones de Alsasua".

LA RAZÓN: "Calvo cerró el "caso Franco" en el Vaticano el sábado"; "El otro drama de la familia Quer. El padre de Diana queda en libertad tras ser denunciado por su ex mujer por lesiones e intento de atropello"; "Sánchez quiera ahora una prima para la lista más votada"; "Jorge Fernández Díaz, ex ministro: "En el PP no ha habido renovación, sino revolución""; "Cifuentes se desmarca ante el juez de la financiación del PP"; "Turquía bombardea a los kurdos en Siria tras la retirada de Trump".