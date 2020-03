Las portadas de los periódicos del jueves 12 de marzo de 2020

Portadas - EUROPA PRESS

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "El BCE reclama a Europa una respuesta contundente al virus"; "Madrid, lista para todo. La OMS declara la pandemia. El Prado echa el cierre por primera vez desde la Guerra Civil. Los comicios vascos y gallegos del 5 de abril se tambalean".

EL MUNDO: "Madrid pidió medidas durante 10 días y el Gobierno se negó"; ""Las últimas horas de una víctima del virus: "Las enfermeras no entraban porque no tenían protección""; "Sanidad admite la falta de material en una crisis que puede durar cinco meses"; "Italia cierra todos los comercios que no sean de primera necesidad"; El estado de alarma, la vía para aplazar las elecciones en Galicia y País Vasco"; "Parálisis en el sector turístico: "Nunca hemos tenido tantas cancelaciones como ahora""; "La Federación aplaza la final de la Copa del Rey".

LA VANGUARDIA: "El Covid-19 ya es pandemia. La cultura entra en la UCI con pronóstico reservado. Italia ordena el cierre de tiendas y negocios. Merkel augura un contagio del 70% de la población. Sánchez logra margen fiscal para su plan de emergencia"; "Chinos de Barcelona regresan a casa"; "Ayuda a padre que trabajen menos para cuidar hijos"; "La final de la Copa del Rey, aplazada"; "Biden desplaza a Sanders y se perfila como candidato demócrata".

ABC: "Pandemia. La OMS afirma que los "niveles de inacción son preocupantes". Italia cierra los comercios salvo supermercados y farmacias, y España confía en controlar el virus antes de 5 meses. El Gobierno aprueba medidas económicas, laborales y fiscales para familias, empresas, autónomos y sectores más afectados, como el Turismo y el Transporte, para afrontar las pérdidas".

EL PERIÓDICO: "Pandemia global. La OMS registra contagios del virus en 144 países"; "Cerrojazo en Italia. Conte paraliza todos los negocios menos servicios esenciales, la industria y el transporte"; "Weinstein, 23 años de cárcel. La Ópera de los Ángeles 'condena' a Plácido Domingo"; "Un millar de propietarios acaparan 75.767 pisos en BCN".

EL CORREO: "Osakidetza cierra los primeros colegios en Bizkaia y todos los hogares de jubilados. Urkullu admite que estudia aplazar las elecciones. Tres muertes y la mayor cifra de contagios en un día. Italia: Cierra todos los negocios, salvo supermercados y farmacias"; "Detenido por degollar a su mujer y a su hija en su casa de Abanto".

LA RAZÓN: "Hacienda plantea suspender el pago de las hipotecas"; "Ayuso aclara que su Gobierno no va a cerrar Madrid"; "Hacia el colapso sanitario"; "La OMS abronca a los Gobiernos por su "inacción" y decreta la pandemia global"; "El Prado cierra y el fútbol decide hoy si suspende la temporada".