Las portadas de los periódicos del jueves 18 de julio de 2019

18/07/2019

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "El Gobierno propondrá a Calviño al FMI si la UE le apoya"; "EE UU condena a cadena perpetua a El Chapo"; "El Tribunal de Cuentas absuelve a Ana Botella en el caso de los fondos buitre"; "Madrid da luz verde al mayor plan inmobiliario de España tras 26 años de bloqueo"; "Podemos, PP y Cs enfrían el plan de Sánchez de lograr abstenciones"; "La Liga bate su récord en fichajes y ya supera los 1.000 millones".

EL MUNDO: "Los separatistas se movilizan para salvar la investidura de Sánchez. Los gobiernos del PSOE de Baleares y Valencia arrancan potenciando la inmersión lingüística"; "González y Aznar piden "centralidad" a sus partidos"; "Hacienda pide al juzgado el embargo de la prima del Barcelona a Neymar"; "'Caso Arandina'. El fiscal aplica el criterio del Supremo sobre 'La Manada' y pide 40 años"; "El Gobierno ve "inadmisible" la amenaza de EEUU por la 'tasa Google'"; "Emilio Ybarra, el padre del BBVA"; "El creador del inspector Montalbano fallece en Roma".

LA VANGUARDIA: "Malestar en ERC por el portazo de Torra a Sánchez"; "Vigésima tercera medalla. La nadadora Ona Carbonell ganó ayer otra medalla de plata en los Mundiales de natación de Corea del Sur"; "Adiós a Camilleri, escritor hasta sus últimos días"; "Sánchez quiere un gobierno con perfiles de prestigio que excluye a Iglesias"; "De Carreras, fundador de Ciudadanos, deja el partido"; "Alcohol y drogas en la mitad de las muertes en la carretera"; "El Chapo, condenado a cadena perpetua no revisable".

ABC: "La droga se pone al volante. Los españoles han perdido el respeto a tomar sustancias antes de conducir: se dispara el número de fallecidos en accidente de tráfico por consumo de estupefacientes en apenas tres años".

EL PERIÓDICO: "Colau sopesa un peaje a los coches en BCN. El aval judicial a Madrid Central enciende al PP"; "Tsunami Carbonell. Ona agranda su leyenda, solo superada por Phelps y Lochte"; "La UE investiga si Amazon abusa con los datos"; "Nueva grieta en JxCat por el voto en la investidura de Sánchez"; "Camilleri. Muere a los 93 años el escritor italiano que creó a Montalbano"; "Llega el Sónar más audaz".

EL CORREO: "Adiós al último gran banquero. Fallece Emilio de Ybarra y Churruca, protagonista del desarrollo de la banca y de la industria en el último medio siglo"; "Bilbao reduce un 10% los accidentes un año después de implantarse el '30 por hora'"; "El Gobierno vasco se marca como reto la expansión del euskera en el mundo laboral"; "La fractura en el secesionismo frustra la última opción para investir a Sánchez".

LA RAZÓN: "Álvarez de Toledo se "impone" como portavoz en el Congreso. Absuelta Ana Botella por la venta de pisos de la Empresa Municipal"; "Aznar-González, el desbloqueo. Ambos ex presidentes del Gobierno unieron ayer sus voces para pedir a los actuales protagonistas de la escena política que trabajen por recuperar la centralidad y abandonen la querencia hacia el antagonismo que ha condenado a España a una política de bloques"; "Sánchez no hará ninguna oferta más a Podemos"; "La UE investiga a Amazon por abuso de datos de clientes y proveedores"; "El gran señor de la banca. El ex presidente del BBVA fallece a los 82 años tras sufrir un derrame cerebral".