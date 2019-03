Las portadas de los periódicos del lunes 25 de marzo de 2019

Actualizado 25/03/2019 0:17:52 CET

EUROPA PRESS

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Trump no conspiró con Rusia, según el fiscal Mueller"; "El Tribunal de Cuentas lleva a la Fiscalía la acción exterior del 'procés"; "La limpieza de un vertedero ilegal del hijo mayor de Pujol costará hasta 159 millones"; "La temporalidad laboral se enquista, según el Banco de España"; "La UE da por muerto su plan migratorio en el Mediterráneo"; Steve Bannon: "Vox puede generar una onda expansiva en Europa".

EL MUNDO: Margarita Robles, ministra de Defensa: "Resulta inaceptable que Vox utilice las Fuerzas Armadas"; "El informe de Mueller exculpa a Trump del 'Rusiagate'"; "El Tribunal de Cuentas investiga a Puigdemont por el 1-O"; "Casado excluye de las listas a los ex dirigentes señalados en el 'caso Kitchen'"; "May, acorralada por su gobierno".

LA VANGUARDIA: "La conspiración 'tory' se cierne sobre Theresa May"; "Barcelona opta a albergar el próximo superordenador europeo"; "Mueller no halla indicios de complot entre Trump y Rusia"; "El secretario general del PP afirma que "el aborto no es un derecho"; "Sólo cuatro comunidades cubren su gasto en pensiones".

ABC: "Sánchez no podrá gobernar sin entregarse a los separatistas"; "Será el más votado, pero la suma con Podemos lo dejará a 15 escaños de la mayoría"; "La derecha gana en votos, pero paga su fragmentación y no suma en escaños".

EL PERIÓDICO: "'La responsabilidad de los Maristas debería juzgarse"; "El informe oficial concluye que Trump no conspiró con Moscú"; "Muere un piloto de 14 años en un accidente en Jerez"; "El deterioro crece en Venezuela tras dos meses de limbo legal"; "Como un día de verano".

EL CORREO: "El PSOE necesitaría al independentismo para gobernar y las derechas no sumarían"; "Multitudinaria manifestación en Alsasua en solidaridad con los jóvenes condenados"; "Marea ciclista"; "Despedida masiva al portaaviones"; "Sorprendente derrota en Lezama de las rojiblancas"; "Bilbao Basket firma en Cáceres su pleno de colistas".

LA RAZÓN: "Cs y PSOE son los partidos con más votos de indecisos"; "Sánchez mantiene su 'operación apaciguar' en Cataluña"; "Trump no conspiró con Rusia para llegar a la Casa Blanca"; "'Sí a la vida' alza su voz contra la cultura de la muerte"; "Los españoles pagan el gas un 30% más caro que en el resto de Europa".