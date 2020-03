Las portadas de los periódicos del lunes 30 de marzo de 2020

Portadas - EUROPA PRESS

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Entrevista al primer ministro de Italia, Giuseppe Conte: "El problema no es salir de la crisis, sino hacerlo cuanto antes""; "Sánchez ordena la "hibernación" económica para evitar el colapso sanitario"; "Las UCI, por encima de su capacidad en ocho comunidades"; "Antonio Garamendi, presidente de CEOE: "El decreto de despidos es un error grave, crea inseguridad"; "Unai Sordo, secretario general de CCOO: "Son medidas de riesgo, pero la prioridad sanitaria es absoluta"; "Pepa Álvarez, secretario general de UGT: "Paralizar el país es compatible con que se reanude la actividad después"; "Gerardo Cueva, presidente de Cepyme: "La incertidumbre de las pequeñas y medianas empresas es total".

EL MUNDO: "Sánchez improvisa una moratoria in extremis al cierre inmediato"; "El campo avisa de que no hay mano de obra para recoger cosechas"; "Lorenzo Amor, presidente de ATA: ""El Gobierno ha perdido el rumbo en materia económica"; "Guaidó propone un Gobierno de emergencia con el chavismo pero sin Maduro"; ""Aquí no se ve ni rastro del virus"".

LA VANGUARDIA: "El Gobierno carga a las empresas el coste del confinamiento reforzado"; "Pymes y comercios apenas tienen liquidez para los pagos de un mes"; "Los esfuerzos se centran ahora en evitar el colapso de las UCI".

ABC: "La prensa, servicio esencial"; "Sánchez "hiberna" la economía y desoye a los empresarios". Hoy entra en vigor el decreto que paraliza toda actividad, salvo la de 40 sectores claves. Las autonomías lamentan la unilateralidad de La Moncloa por no informarlas del cerrojazo. Madrid denuncia que no llega el material: "Nos dan 230.000 mascarillas y necesitamos un millón"".

EL PERIÓDICO: "Sánchez da una moratoria de un día al parón general"; "La pandemia se ceba en los vulnerables"; "Igualada, zona cero del aislamiento más duro de Cataluña"; "Los días de encierro del Barça en puertas del recorte de nóminas"; "El aplazamiento de Cannes pone en jaque a la industria del cine".

LA RAZÓN: "Estado de alarma hasta el 26-A por el colapso en las UCIs"; "Más del 80% cree que el Gobierno tomó las medidas tarde"; "¿Y quién va a pagar estas vacaciones?"; "La "hibernación" costará 60.000 millones"; "Fernando Grande-Marlaska: "Hay material para todos los servicios"".