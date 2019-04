Las portadas de los periódicos del lunes 8 de abril de 2019

Publicado 08/04/2019 0:09:25 CET

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Sánchez: 'No es no; no habrá referéndum en Cataluña'": "La cámara policial que vigila el chalé de Pablo Iglesias fue pirateada"; "La última propuesta electoral de Netanyahu: anexionar a Israel las colonias en Cisjordania"; "Ciudadanos elige lema de campaña: ¡'Vamos'!".

EL MUNDO: "Sánchez azuza el miedo 'real' a la derecha para movilizar un millón de votos; "El desplome del PIB de Venezuela ya iguala al de Siria durante la guerra"; "Con Abascal, en la habitación de Morante"; "Un policía confiesa al juez que asaltaron un domicilio de Bárcenas"; "Portugal, refugio del exilio gay que huye del Brasil de Bolsonaro".

LA VANGUARDIA: "Los ajustes de empleo elevan el temor a un cambio de ciclo"; "La lanzadera a El Prat obliga a cambiar el mapa de líneas de Rodalies"; "Airada réplica de Puigdemont a las tesis de Pasca"; "Casado mantendrá el foco sobre Catalunya pero la visitará poco"; "Una Cursa más femenina".

ABC: "'Trampas' electoralistas"; "El PP lleva a la Junta Electoral el vídeo podemita proyectado en la Plaza Mayor de Madrid. Se suma a otras argucias de precampaña como las millonarias inversiones del Gobierno o los lazos amarillos de Torra".

EL PERIÓDICO: "Sánchez se afianza y las derechas pierden fuelle"; "La jueza quita a los Mossos la investigación a Borràs"; "Victoria del PSC en votos y de Esquerra en escaños"; "Hallada asesinada una joven de Vinaròs tras confesar el novio"; "El Barça, a por la Liga para Sant Jordi"; "La carrera más popular".

EL CORREO: "La mitad de los casos urgentes de violencia machista son ya hijos de maltratadas"; "La pelota vizcaína suma otra txapela"; "El PNV marca el terreno a EH Bildu para mantener su hegemonía en Madrid"; "Las EPSV piden cambios fiscales"; "Derrota con consecuencias".

LA RAZÓN: "Podemos y Carmena violaron la Ley Electoral con el vídeo de Bárcenas"; "Casado extenderá la renovación radical al 26-M"; Entrevista a Juan Guaidó: "No tengo miedo, lo que me da miedo es el día a día de los venezolanos"; "El otro desafío de Caparrós. El técnico del Sevilla padece leucemia crónica".