Las portadas de los periódicos del miércoles 16 de enero de 2019

EL PAÍS: "La aplastante derrota de May agudiza la crisis del Brexit"; "Moreno critica la herencia de los socialistas y defiende el pacto con Vox"; "Malestar en el PP por la exclusión de los seguidores de Santamaría de la convención"; "Los condenados por lastarjetas 'black', presos de especial seguimiento"; "El Santander frena el fichaje de su consejero delegado por su elevado bonus".

EL MUNDO: "'El cambio debe ser real; no se puede cambiar para seguir igual'"; "Una derrota humillante de May deja el Brexit en el limbo"; "Botín anula el fichaje de su consejero delegado para no afrontar su elevado bonus"; "Rescatadores de mineros cavan una galería para sacar a Julen".

LA VANGUARDIA: "Una mayoría aplastante tumba el Brexit de May"; "Los Mossos desarticulan un grupo yihadista en Barcelona"; "Las defensas de los presos piden que declaren Rajoy y Puigdemont"; "Andalucía recibe la mayor inversión desde hace 15 años"; "Moreno quiere "diálogo sin cordones sanitarios"".

ABC: "Presos del Brexit"; "El Parlamento británico tumba el acuerdo de May con la UE y deja un país dividido y a la primera ministra casi sin opciones ni tiempo para lograr una salida pactada".

EL PERIÓDICO: "El 'brexit' implosiona"; "Forn se desliga del 1-O y niega haber dado órdenes a los Mossos"; "Los médicos piden pruebas innecesarias por miedo a las denuncias"; "Zanón: 'Mi Carvalho es un personaje más atormentado'"; "VAR, siete errores en 2.200 actuaciones".

EL CORREO: "May afronta hoy una moción de censura tras su histórica derrota por el 'Brexit'"; "Indignación del Gobierno vasco al anunciar el central que el TAV no llegará en 2023"; "Trabajo refuerza a última hora los servicios mínimos en la huelga de colegios que empieza hoy".

LA RAZÓN: "El Brexit del caos"; "La primera ministra sufre una derrota histórica que deja en el aire la salida de Reino Unido"; "Así organizó la Junta el escrache: 'Un parón para ir a manifestarse'"; "El equipo sueco que rescató a los mineros de Chile se une a la búsqueda de Julen".