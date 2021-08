Las portadas de los periódicos del miércoles 25 de agosto

Europa Press - EUROPA PRESS

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "La entrega de los menores de Ceuta se saltó todos los trámites"; "Biden se resiste a prolongar la evacuación de Afganistán"; "El turismo nacional bate los récords de antes de la pandemia"; "El 94% de las reducciones de jornada para cuidar a hijos son de mujeres"; "Muere Charlie Watts, el ritmo de los Stones".

EL MUNDO: "Los talibán prohíben salir del país y dejan a Biden sin margen"; "La UE admite que no tiene ningún plan para reubicar en otros países a los evacuados por España que llegan a Torrejón"; ""Los políticos se tendrían que comer los peces muertos""; "Illa ofrece respaldar presupuestos catalanes para atar el apoyo de ERC"; ""Los alumnos son 'youtubers' y navegan por la red pero no saben leer bien""; "El Real Madrid ofrece al PSG 160 millones por Mbappé"; "La juez culpa a Marlaska de no cumplir ningún trámite legal en Ceuta".

LA VANGUARDIA: "Los talibanes prohíben a los afganos acceder al aeropuerto"; "El Govern levanta del todo el toque de queda tras el revés judicial".

ABC: "La juez tumba las devoluciones de menores de Marlaska"; "Los talibanes no dan prórroga a Occidente: el 31, fuera de Kabul. EE.UU. acelera las evacuaciones y España envía militares al exterior del aeropuerto".

EL PERIÓDICO: "El mar de la desidia"; "EEUU mantiene la salida de Afganistán para el 31"; "Sindicatos y familias exigen mantener los refuerzos de profesores"; "El Gobierno busca una salida legal a los menores de Ceuta"; "Ansu Fati ya entrena con el grupo 10 meses después de su grave lesión".

EL CORREO: "Biden desoye la presión de sus aliados y mantiene la retirada de Afganistán el día 31"; "Unánime reproche a Sortu por el homenaje a un etarra en Bilbao"; "Las residencias harán PCR voluntarias a su personal sin vacunar"; "Paralizado el retorno de menores de Ceuta"; "Arranca la reforma de las pensiones"; "Esclavismo

laboral en una planta de Zamudio".

LA RAZÓN: "Los talibanes bloquean la huida de los afganos"; "La juez mantiene paradas las devoluciones de menores en Ceuta"; "Afganistán es el mayor productor de opio del mundo"; "Sánchez se escuda en su equipo para no quemarse".