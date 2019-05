Las portadas de los periódicos del sábado 18 de mayo de 2019

Actualizado 18/05/2019 1:44:00 CET

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Sánchez redobla con Batet y Cruz su apuesta catalana para las Cámaras"; "El PSOE desbancará al PP como fuerza más votada en las elecciones europeas"; "Josu Ternera vivía en una cabaña y se hacía pasar por escritor; ""Nunca me ha obsesionado la Palma de Oro". Pedro Almodóvar presentó ayer en Cannes Dolor y gloria"; ""Si lo llego a saber, no te llamo Daenerys". Cientos de familias en España han puesto a sus hijos nombres de 'Juego de tronos'"; "La ciudad obrera que abrazó la ultraderecha. La localidad italiana de Terni, punta de lanza del partido de Salvini"; "Anges: ejemplo de la Francia que va bien"; "La Rioja: una comunidad que mira siempre hacia el norte".

EL MUNDO: "Sánchez da las Cámaras al PSC e Iglesias coloca al 'dos' de Colau"; "El refugio del asesino. Una destartalada cabaña de montaña, entre pistas de esquí en los Alpes franceses y con vistas al Mont Blanc, era el refugio del terrorista 'Josu Ternera', que ayer fue encarcelado en una prisión de París"; "El colapso económico en Venezuela ya afecta hasta las gasolineras"; "La Alcaldía de Barcelona, en un puño entre Collboni, Colau y Maragall"; "El Real Madrid pierde contra el CSKA (90-95) y no jugará la final".

LA VANGUARDIA: "Dos catalanes presidirán por primera vez las Cortes. De ministra a presidenta del Congreso. La dirigente del PSC Meritxell Batet será la tercera autoridad del Estado y Manuel Cruz, como presidente del Senado, la cuarta"; "Ternera vivía en un refugio como escritor venezolano"; "May y Corbyn rompen las negociaciones para salvar el Brexit"; "El Cercle d'Economia pide "cultura del acuerdo político""; "Maragall centra los ataques de sus rivales".

ABC: "Con la España federal en la recámara. Sánchez entrega el control del Congreso (Mertixell Battet) y el Senado (Manuel Cruz) al PSC, impulsor de un Estado plurinacional y comprensivo con el independentismo".

EL PERIÓDICO: "Dos en vez de uno. Sánchez propone a los catalanes Batet y Cruz para presidir el Congreso y el Senado"; "El refugio alpino del etarra. Josu Ternera, detenido en Francia, vivió al menos los últimos seis meses aislado en una cabaña en el monte"; "Los laboristas cierran la última vía de May para el 'brexit'"; Cannes. Los diablos de Elton y la deuda con Almodóvar"; "Mujeres al borde de la gloria. El Barça y el Lyon se disputan hoy el título de la Champions femenina".

EL CORREO: "Cumbre de rectores. Los responsables de los campus vascos quieren hacer de Bilbao un polo universitario atractivo para que los titulados "se queden a trabajar""; "Rementeria lograría una mayoría absoluta histórica"; "Sánchez propone a los catalanes Batet y Cruz para presidir Congreso y Senado"; "'Josu Ternera', un 'escritor' venezolano en una cabaña de los Alpes".

LA RAZÓN: ""Era Tedax y me imaginé lo peor. Mis hijas estaban irreconocibles". Habla Juan José Barrera, padre de las gemelas asesinadas en el Cuartel de Zaragoza. El rastro del dinero de la fuga del jefe de ETA"; "El Sánchez del "no es no" pide la abstención a Cs y PP"; "El Real Madrid es ya el club más valioso del mundo".