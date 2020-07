Las portadas de los periódicos del viernes 10 de julio de 2020

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

EL PAÍS: "España fracasa en el Eurogrupo pese al apoyo franco-alemán"; "Valencia busca cancelar el contrato de la residencia con 73 muertos"; "El Supremo permite a los fiscales acceder a los datos de la renta de Trump"; "El Gobierno y la Casa Real abordan el futuro de Juan Carlos I tras la crisis"; "Gonzalo Caballero, candidato socialista a la Xunta: "Feijóo es el PP que devora los servicios públicos con piel""; "Seis autonomías estudian obligar a

llevar mascarilla"; "España registra ya 73 brotes activos del coronavirus"; "Revisión poscovid: seis especialistas en cuatro horas".

EL MUNDO: "Moncloa da por hecho que no será posible reformar la inviolabilidad del Rey"; "El TS ordena a Trump entregar su renta para ser investigado por fraude"; "Sandro Rosell pide al Estado 29 millones por sus dos años en prisión"; "Iñigo Urkullu, 'lehendakari' y candidato del PNV: "No apoyaremos Presupuestos que suban ahora los impuestos""; "Felipe VI y Doña Letizia viajarán al País Vasco el 20 de julio"; "Torra tardó una semana en confinar Lérida con más casos que en marzo".

LA VANGUARDIA: "El caos de los ERTE puede tardar años en ponerse al día"; "Crece la indignación ciudadana en Lleida tras casi una semana de confinamiento"; "Calviño pierde la carrera por la presidencia del Eurogrupo, que se lleva Irlanda".

ABC: "Nuevo fracaso de Sánchez: Europa rechaza a Calviño. La ministra no presidirá el Eurogrupo, víctima de la pésima estrategia de Moncloa y la desconfianza de Bruselas en un Gobierno con populista".

EL PERIÓDICO: "Rebelión en la UE contra los países más grandes"; "El rebrote de Lleida se cobra la primera vida"; "El Gobierno se alinea con el Rey ante los problemas del emérito"; "Entrevista a Alberto Núñez Feijóo: "El PP debe estar en el centro y no ponerse nervioso""; "El coche eléctrico reclama recursos en España".

EL CORREO: "El fracaso europeo de Calviño deja a los países 'duros' la gestión del fondo de reconstrucción"; "Despertar del sueño. La ilusión europea del Athletic cuelga de un hilo tras pasarle por encima el Sevilla"; "Salud teme que el mayor contacto social del verano cause una ola de contagios"; "Iñigo Urkullu

candidato del PNV: "Es momento de pensar en la estabilidad ante la incertidumbre de otras fórmulas""; "El 75% de las clases de la UPV serán presenciales el próximo curso".

LA RAZÓN: "La conjura de los pequeños: Sánchez pierde el Eurogrupo"; "Quitar el fuero al Rey Emérito obligaría a convocar elecciones"; "Los rebrotes destapan la falta de gestión y medios ante otra oleada"; "La Junta electoral avala que se celebren las elecciones con control".